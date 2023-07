Kraje bałtyckie są coraz bliżej synchronizacji energetycznej z Europą. Znamy datę

Ministrowie energetyki Litwy, Łotwy i Estonii uzgodnili we wtorek w Rydze, że będą wspólnie pracować nad synchronizacją sieci energetycznych swoich krajów z sieciami Europy kontynentalnej, co ma nastąpić najpóźniej do lutego 2025 roku.

Dokumenty zawierające porozumienie mają zostać podpisane przez premierów krajów bałtyckich i operatorów systemów przesyłowych na początku sierpnia, podało litewskie Ministerstwo Energetyki w komunikacie prasowym, cytowanym przez LRT.

W ramach porozumienia operatorzy systemów przesyłowych będą zobowiązani do powiadomienia swoich partnerów w sierpniu 2024 r. o wspólnej decyzji o nieprzedłużaniu kontrolowanego przez Moskwę porozumienia o poradzieckim systemie energetycznym (BRELL) i synchronizacji z Europą do lutego 2025 r.

- Decyzja została podjęta w świetle zmienionej sytuacji geopolitycznej w regionie w kontekście wojny na Ukrainie. Potwierdza ona jedność państw bałtyckich w dążeniu do wspólnych celów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego - czytamy w komunikacie prasowym.

Litewski minister energetyki Dainius Kreivys spotkał się we wtorek w Rydze ze swoimi odpowiednikami z Łotwy i Estonii, Raimondsem Čudarsem i Kristen Michal, aby poinformować ich o niedawnej decyzji litewskiej Rady Obrony Państwa, która nakazała rządowi tego kraju uzgodnienie z Łotwą i Estonią synchronizacji z kontynentalnymi sieciami europejskimi do lutego 2025 roku.

W 2025 roku sieci energetyczne krajów bałtyckich powinny się zintegrować z europejskim systemem

Kreivys, cytowany przez LRT, powiedział wcześniej we wtorek, że takie porozumienie powinno zostać podpisane na początku sierpnia. Litwa chciała, aby synchronizacja nastąpiła jeszcze wcześniej, w 2024 r., ale Łotwa i Estonia sprzeciwiły się temu.

Łotewscy i estońscy operatorzy systemów przesyłowych powiedzieli BNS w poniedziałek, 24 lipca, że początek 2025 r. jest najwcześniejszą możliwą datą i najbardziej technicznie i ekonomicznie wykonalną dla krajów bałtyckich, aby zsynchronizować swoje sieci elektroenergetyczne z Europą.