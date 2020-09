Kraje Morza Bałtyckiego chcą współpracy w morskiej energetyce wiatrowej

Polska, wraz z innymi krajami rejonu Morza Bałtyckiego, 30 września 2020 r. ma podpisać deklarację o rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Morska energetyka wiatrowa ma być jednym ze sposobów dojścia do neutralności klimatycznej UE.

Minister energii Žygimantas Vaičiūnas podkreślił, że w krótkim czasie strategiczne partnerstwo z Polską zaowocowało konkretnymi i wymiernymi rezultatami w projekcie synchronizacji, który rozwinął się nieodwracalnie i jest realizowany z sukcesem.- Mamy jasny plan działania dotyczący tego, co będziemy robić do 2025 roku, kiedy państwa bałtyckie odłączą się od systemu rosyjskiego. Obie strony oczekują obecnie na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie finansowania największego projektu synchronizacji - morskiego połączenia Harmony Link. Powinno to nastąpić na początku października, a prace nad tym projektem postaramy się przyspieszyć - zaznaczył Žygimantas Vaičiūnas.- Stanowisko Litwy w sprawie elektrowni atomowej w Ostrowcu jest konsekwentne i niezmienne - stwarza ona zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego, a Litwa nie będzie kupować produkowanej tam energii elektrycznej. Łotwa i Estonia podjęły tę samą decyzję polityczną. Wsparcie ze strony Polski w kontekście przestrzegania wymogów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego jest dla nas bardzo ważne - dodał minister Vaičiūnas.