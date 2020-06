Krajowa energetyka zdecydowanie wchodzi na rynek fotowoltaiki

Krajowe grupy energetyczne kontrolowane przez państwo z poślizgiem w stosunku do innych inwestorów weszły na rynek fotowoltaiki. Prawdopodobnie będą budować swoje pozycje zarówno przez wzrost organiczny, jak i akwizycje. Aspiracje mają poważne, bo tylko dotychczas ogłoszone zamiary rozwoju w segmencie PV grup PGE, Tauron i Enea przekraczają łącznie 4 GW do 2030 roku.

Drobne kroczki olbrzymów

Ambitnie ku słońcu

W Polsce na sposób rozwoju rynku nałożyła się, jak twierdzi Ścigan, dodatkowo nadzwyczajna ostrożność grup energetycznych kontrolowanych przez państwo w podejściu do transformacji energetycznej. Bardzo długo trwało przekonanie, że energetyka węglowa zawsze będzie dominowała i jej rola się nie zmniejszy w Polsce.- Grupy energetyczne nie inwestowały w fotowoltaikę, bo ich strategie tego nie przewidywały, a ich wiara w rozwój tego sektora była raczej ograniczona. Zrozumienie nowej rzeczywistości, czy może jej akceptacja, przyszły dosyć późno. Stąd aktywa PV polskich grup są ciągle niewielkie, chociaż rynek rozwija się dynamicznie - dodaje Ścigan.Wojciech Cetnarski, prezes zarządu firmy Wento działającej na rynku energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, nie dziwi się, że aktywa fotowoltaiczne grup energetycznych kontrolowanych przez państwo są na razie niewielkie. Wskazuje, że to powszechne zjawisko, że duże organizacje z segmentu użyteczności publicznej mają problemy z realizacją projektów z obszaru energetyki rozproszonej.- Takie organizacje nie są ani biznesowo, ani strukturalnie przystosowane do zajmowania się wieloma małymi projektami, a za to przyzwyczajone są do realizacji dużych zadań, pojedynczych projektów o mocach liczonych w setkach megawatów. W efekcie jest im trudno organizacyjnie przestawić się na projekty fotowoltaiczne czy wiatrowe, bo one należą do zupełnie innej kategorii inwestycji - mówi Wojciech Cetnarski.- Natomiast to, że dużym organizacjom jest trudno przestawić się na tory energetyki rozproszonej, nie znaczy, że tego nie robią. Na tyle, na ile potrafią, starają się to robić, ale głównie przez akwizycje i w ten sposób budują swoje aktywa w energetyce rozproszonej. Tylko organizacje, które gruntownie zmieniły swoją strategię biznesową na wejście w energetykę rozproszoną i stworzyły do tego odpowiednie struktury, są w stanie samodzielnie realizować projekty w fotowoltaice czy energetyce wiatrowej - dodaje Wojciech Cetnarski.Opinie prezesa Wento przynajmniej w pewnym stopniu znajdują odzwierciedlenie w praktyce. Tauron jakiś czas temu kupił farmy wiatrowe o mocy 180 MW, a w grudniu 2019 r. poinformował o podpisaniu przez Tauron Ekoenergia umowy na zakup projektu farmy PV o mocy 6 MW, znajdującej się w gminie Choszczno, od spółki Aval-1.Ta elektrownia, jak podawał Tauron, to pierwszy obiekt w grupie Tauron, który będzie produkował energię elektryczną ze słońca. W raporcie za 2019 rok Tauron podał, że planowany termin oddania elektrowni do użytku to IV kwartał 2020.Energa w grudniu 2019 poinformowała, że Energa OZE podpisała umowę przedwstępną na przejęcie spółki PV Wielbark będącej właścicielem budowanej w Borkach Wielbarskich farmy PV o mocy 8 MW. Według uzyskanych informacji Energa OZE jeszcze nie przejęła spółki PV Wielbark, jednakże nie oznacza, że zrezygnowała z tego przedsięwzięcia. Obecnie, jak informuje Energa, projekt jest analizowany i prowadzone są konsultacje na temat projektuEnerga informowała ponadto o rozpoczęciu przygotowania do realizacji farmy fotowoltaicznej Gryf o mocy 19,83 MW. W raporcie za 2019 rok grupa podała, że projekt uzyskał warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a 13 listopada 2019 roku wydane zostało pozwolenie na budowę. Projekt farmy PV Gryf wziął udział w ubiegłorocznej aukcji OZE, ale oferowana moc nie została zakontraktowana.- PV Gryf jest obecnie na etapie procedowania formalności. Projekt jest gotowy do złożenia do urzędu. W najbliższym czasie do Starostwa Powiatowego w Turku zostanie złożony projekt wyprowadzenia mocy- informuje Energa.Energa OZE planuje wziąć udział w tegorocznych aukcjach OZE, ale grupa Energa nie ujawnia projektów i ich mocy wskazując, że stanowią poufny element strategii udziału w aukcji.Własne projekty PV rozwija grupa PGE. Wedlug informacji otrzymanych od PGE Energia Odnawialna planowany przyrost mocy w zakresie źródeł PV grupy PGE do końca 2020 roku wyniesie co najmniej 4 MW. Będzie on wynikał z uruchomienia czterech elektrowni fotowoltaicznych, o mocy do 1 MW każda, które w grudniu 2019 roku wygrały aukcję OZE.Możliwe, że także w tym roku grupa PGE zgłosi projekty PV do aukcji OZE. Moc elektrowni PV, jakie PGE zgłosi do aukcji w 2020 roku uzależniona jest, jak wskazuje PGE Energia Odnawialna, od terminu aukcji oraz liczby projektów, które do tego czasu uzyskają pozwolenia na budowę oraz prekwalifikację URE. Obecnie, jak się dowiadujemy, szansę na udział w aukcji 2020 roku spośród projektów rozwijanych przez grupę PGE mają jedynie projekty PV z segmentu do 1 MW.Na rynek PV wchodzi też Enea. W październiku 2019 podpisała z LW Bogdanka list intencyjny w sprawie budowy farm PV o mocy do około 30 MW na terenach kopalni Bogdanka. Te farmy mają produkować prąd dla Bogdanki. Podobny projekt ma PGE. W maju 2019 podpisała list intencyjny ze spółką Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” - Grupa Azoty w sprawie współpracy przy budowie farmy PV o mocy 5 MW.Wskazane projekty pokazują, że ich plany rozwoju fotowoltaiki są mieszanką pomysłów na rozwój na rynku PV poprzez wzrost organiczny i akwizycje. Zdaniem Wojciecha Cetnarskiego polskie grupy energetyczne kontrolowane przez państwo jeszcze pracują nad stworzeniem odpowiednich struktur do tego, żeby efektywnie realizować projekty w energetyce rozproszonej, w fotowoltaice czy energetyce wiatrowej. Jego zdaniem przyrost mocy PV w polskich grupach energetycznych w najbliższych latach będzie bardziej opierał się na akwizycjach niż wzroście organicznym, bo ten byłby zbyt powolny.- Te organizacje jeszcze uczą się, jak prowadzić jednocześnie kilkanaście czy kilkadziesiąt projektów PV i to od zera, bo nigdy wcześniej tego nie robiły. W związku z tym moim zdaniem polskie grupy energetyczne na rynku PV czy energetyki wiatrowej będą rosły głównie poprzez akwizycje - mówi Centarski.- Zakładam, że jeśli na rynku będą pojawiały się na sprzedaż portfele projektów PV czy wiatrowych o mocy 100-150 MW, to polskie grupy energetyczne będą zainteresowane ich zakupem. Ale ich wzrost przez akwizycje nie będzie ani łatwy, ani szybki, bo na pewno spotkają się z istotną konkurencją ze strony innych graczy, takich jak zagraniczne grupy energetyczne czy zagraniczne, a może i polskie fundusze inwestycyjne. Do gotowych do budowy lub działających aktywów PV czy wiatrowych zawsze będzie stała kolejka chętnych na zakup - dodaje Wojciech Cetnarski.Przynajmniej niektóre grupy energetyczne mają dość sprecyzowane i ambitne plany rozwoju fotowoltaiki. Grupa PGE planuje do 2030 roku osiągnąć moc 2,5 GW z energii słonecznej, co ma pozwolić jej na uzyskanie pozycji lidera na krajowym rynku elektrowni PV. Tauron podawał, że jego plan rozwoju w segmencie fotowoltaiki to 300 MW do 2025 roku.Swoje aspiracje w segmencie PV przedstawiła też Enea. W grudniu 2019 Enea przedstawiła „Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 roku z perspektywą 2035 roku" . Podała wtedy, że zgodnie z zakładaną zmianą aktywów wytwórczych grupy w 2030 roku moc OZE ma sięgnąć 2,5 GW, a w tym około 1,5 GW w fotowoltaice. Oznacza to, że obecnie PGE, Tauron i Enea mają aspiracje posiadania do 2030 roku źródeł PV o łącznej mocy około 4,3 GW.- Moim zdaniem polskie grupy energetyczne kontrolowane przez państwo późno stanęły do wyścigu o rynek PV, bo albo nie miały zielonego politycznego światła, albo z dużym opóźnieniem im je zapalono. Ta historia przypomina ich wejście na rynek energetyki wiatrowej, na którym też zostały wyprzedzone przez wielu inwestorów - mówi Ewa Magiera, prezes Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.Z punktu widzenia dalszego rozwoju rynku PV w Polsce najistotniejsze jest, według Magiery, przedłużenie aukcyjnego systemu wsparcia poza 2021 rok, bo to aukcje są głównym motorem napędowym rozwoju PV w Polsce.– Inwestorzy chcieliby i powinni znać harmonogram aukcji na kilka lat do przodu. Bez tego nie będą inwestować - dodaje Magiera.