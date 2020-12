Krajowa Spółka Cukrowa stawia farmy fotowoltaiczne

Krajowa Spółka Cukrowa (KSC) planuje budowę instalacji fotowoltaicznych przy swoich cukrowniach. Jako pierwsza powstanie farma o mocy 0,5 MW w Cukrowni Dobrzelin, która już jest centrum zielonych technologii w grupie KSC. Koszt instalacji to około 2,2 mln zł, a farmę zbuduje firma Soon Energy Poland - poinformowała KSC.

- Cukrownia Dobrzelin staje się naszym centrum innowacyjnych, zielonych technologii. Dzięki dużemu potencjałowi posiadanych terenów można tam zbudować instalację fotowoltaiczną o optymalnej mocy, dostosowaną do potrzeb zakładu, nastawioną na oszczędności kosztów energii elektrycznej, zwłaszcza w okresie międzykampanijnym, czyli wiosenno-letnim, gdy nie pracuje nasza elektrociepłownia i korzystamy z energii elektrycznej kupowanej z zewnątrz -mówi Tomasz Olenderek, członek zarządu KSC ds. Rozwoju, Innowacji i Logistyki.- Farma fotowoltaiczna pozwoli nam nie tylko optymalizować koszty działalności, ale też daje szansę na dalszy rozwój czystych technologii. W Cukrowni Dobrzelin w ramach projektu Biostrateg powstała prototypowa instalacja doświadczalna do produkcji wodoru i metanu z melasu metodą mikrobiologiczną, którą również chcemy rozwijać. Instalacja fotowoltaiczna może dostarczać energię elektryczną na potrzeby produkcji wodoru z biomasy – dodaje Tomasz Olenderek.Planowana farma PV ma mieć moc 520 kW, optymalną w stosunku do zapotrzebowania Cukrowni Dobrzelin na energię elektryczną i zajmie ok. 1 ha powierzchni. Elektrownia będzie produkować ok. 520 MWh rocznie, co pozwoli na oszczędności 35 proc. kosztów zakupów energii elektrycznej w ciągu roku kalendarzowego. Efekt ekologiczny to ograniczenie emisji CO2 na poziomie 409,05 Mg CO2/rok. Wybrana lokalizacja pozwala na rozbudowę farmy PV do mocy 1 MW.W procesie przygotowywania inwestycji w Dobrzelinie uzyskano decyzję o warunkach zabudowy oraz opracowano projekt budowlany, a następnie uzyskano decyzję o warunkach przyłączenia do sieci oraz pozwolenie na budowę. KSC złożyła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosek o pożyczkę na preferencyjnych warunkach na sfinansowanie budowy instalacji. Zakończył się już proces wyboru wykonawcy - farmę zbuduje firma Soon Energy Poland.- Budowa instalacji fotowoltaicznej w Cukrowni Dobrzelin powinna zakończyć się w II kwartale 2021 r., tak, byśmy mogli w pełni wykorzystać jej możliwości w sezonie letnim, zgodnie z naszymi założeniami. Na bazie doświadczeń z realizacji inwestycji w Dobrzelinie, zamierzamy systematycznie rozwijać projekt fotowoltaiczny w pozostałych naszych czterech oddziałach. Technologie fotowoltaiczne stale są rozwijane, ich koszt spada, dlatego na pewno będziemy z nich korzystać, by ograniczać koszty funkcjonowania cukrowni i jednocześnie niwelować wpływ na środowisko naturalne - wyjaśnia Tomasz Olenderek.