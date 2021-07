Krajowy Plan Odbudowy to część odpowiedzi na wyzwania klimatyczne

Krajowy Plan Odbudowy będzie tylko częścią odpowiedzi na wyzwania klimatyczne i adresuje jedne z najważniejszych wyzwań w obszarze środowiskowym - powiedział w piątek podczas odwróconego wysłuchania publicznego ws. KPO wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourge-Czetwertyński.

Wiceszef MKiŚ podczas odwróconego wysłuchania publicznego ws. komponentu B KPO dotyczącego kwestii związanych z transformacją energetyczną i problemami środowiskowymi ocenił, że sprawy te są bardzo istotne nie tylko dla celów realizacji Porozumienia Paryskiego przez Unię Europejską, ale i dla celów Polski.

"Obszar Zielona energia i zmniejszanie energochłonności jest bardzo istotny. Znajdują się w nim programy realizowane nie tylko przez MKiŚ, ale i przez inne ministerstwa - np. ministerstwo rolnictwa. To pokazuje, w jakim stopniu ta transformacja dotyczy całej gospodarki" - powiedział wiceminister.

Guibourge-Czetwertyński stwierdził, że KPO "nie jest strategią i nie jest narzędziem, które ma spełnić wszystkie nasze cele redukcyjne. KPO będzie tylko częścią odpowiedzi na wyzwania klimatyczne i adresuje jedne z najważniejszych wyzwań w obszarze środowiskowym" - dodał. Jego zdaniem oczywiste jest, że środki z KPO nie wyczerpują potrzeb zielonej transformacji. "Sama KE, analizując potrzeby, mówi o 3 bln euro do 2030 r." - powiedział.

Jedna z uwag, które zgłoszono do obszaru, za który odpowiada MKiŚ, to zdaniem wiceministra kwestia zaangażowania samorządów w realizację KPO. "Musimy skoordynować działania na poziomie krajowym i lokalnym, żeby zrealizować cele tej polityki. Widzimy istotną rolę samorządów w realizacji niektórych celów - np. efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych. Z naszej perspektywy zaangażowanie gmin w tych projektach jest bardzo istotne, stąd np. zmiany, które wprowadziliśmy w programie Czyste Powietrze" - wskazał.

Czyste Powietrze to zdaniem Guibourge-Czetwertyńskiego najważniejszy program w komponencie B, na który zaalokowano ponad 3 mld euro. "Wychodząc naprzeciw jednemu z postulatów z wysłuchania, wyodrębniliśmy kwotę 100 mln euro na działania związane z budynkami wielorodzinnymi" - powiedział wiceminister. "Główną zmianą jednak jest odejście od finansowania kotłów węglowych, które zostanie wprowadzone do Czystego Powietrza od 1 stycznia 2022 r.".

Jak dodał wiceszef MKiŚ, wprowadzone zostały także wymogi w zakresie wymiany źródeł i efektywności energetycznej, a minimalny jej poziom został określony na poziomie co najmniej 30 proc.

W związku z licznymi uwagami związanymi z kwestiami ubóstwa energetycznego, Guibourge-Czetwertyński zadeklarował, że planowane jest utworzenie specjalnego zespołu roboczego złożonego z przedstawicieli administracji, samorządów i organizacji pozarządowych, który ma zająć się przygotowaniem propozycji zmian mających wyeliminować bariery dostępowe do programu Czyste Powietrze dla najuboższych. Zmiany wprowadzono również w kryteriach emisyjności kogeneracji, aby spełniała ona zasadę "no significant harm" zdefiniowaną w KPO - ustanowiono ją na poziomie 250 g CO2 na kilowatogodzinę.

Członkini zespołu zajmującego się rozpatrywaniem uwag do KPO w MKiŚ Natalia Kwit powiedziała, że po wysłuchaniach uwzględniono zmiany w obszarze poprawy warunków dla rozwoju OZE. "Należy zwrócić uwagę, że inwestycje w OZE są przewidziane do wsparcia przede wszystkim z Polityki Spójności. Postanowiliśmy jednak wzmocnić ten obszar dodając nowe reformy" - powiedziała. "W części pożyczkowej będą one dotyczyły inwestycji w magazyny energii" - dodała.

Według Kwit doprecyzowano również zapisy dot. zmiany ustawy w zakresie elektrowni wiatrowych w kontekście zasady 10 ha, wyeliminowano bariery prawne do rozwoju prosumentów zbiorowych i wirtualnych, a morskie farmy wiatrowe przeniesiono do części pożyczkowej zwiększając alokację na ten obszar do 3 mld 250 mln euro. Doprezycowano również, że inwestycje w zakresie inteligentnych sieci przesyłowych obejmować będą również linie przesyłowe do 400 kilowoltów.

Wprowadzono też wsparcie dla inwestycji w przydomowe magazyny energii na poziomie 200 mln euro z części pożyczkowej KPO. Działania na rzecz OZE w przedsiębiorstwach natomiast według Kwit przeniesiono z części dotacyjnej do pożyczkowej i zwiększono alokację z 200 mln euro do 300 mln euro.

Zastępca departamentu funduszy europejskich w MKiŚ Marcin Janiak powiedział, że podczas wysłuchań pojawiały się liczne uwagi dotyczące wsparcia dla technologii wodorowych. "Bardzo często pojawiały się głosy, że to technologie niedojrzałe i nie powinniśmy ich wspierać" - stwierdził. "Nie zgadzamy się z tymi zdaniami i uważamy, że powinniśmy wspierać tego typu technologie jako nieodłączny element transformacji (energetycznej - PAP) Polski" - dodał.

Według Janiaka po konsultacjach uwzględniono uwagę mówiącą o tym, że KPO powinien wspierać wyłącznie technologie wykorzystujące wodór niskoemisyjny.

Janiak odniósł się również do kwestii koordynacji obszaru inwestycji B.3.2.1 dotyczącego neutralizacji zagrożeń i odnowy terenów zdegradowanych. "Najistotniejszą zmianą jest przeniesienie tego programu do części pożyczkowej i nieznaczne zwiększenie alokacji, jak i zmiany zapisów dotyczących terenów zdegradowanych. Musimy pamiętać, że inwestycje muszą być zgodne z zasadą +do no significant harm+, dlatego nie mogły być tu ujęte inwestycje w spalarnie" - przypomniał Janiak.

W marcu 2021 r. odbyło się pięć wysłuchań publicznych nt. Krajowego Planu Odbudowy, oddzielnie dla każdego komponentu KPO. Zostały one przygotowane przez Fundację "Stocznia" i Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Patronem tego przedsięwzięcia był Podkomitet ds. rozwoju partnerstwa, funkcjonujący w ramach Komitetu ds. Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. Mówcami byli przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych i osoby prywatne. Każda z osób występujących w tej roli mogła zgłosić swoje uwagi do projektu KPO. Z kolei w roli słuchaczy w wysłuchaniach uczestniczyli przedstawiciele ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz ministrów odpowiedzialnych za przygotowanie każdego z komponentów KPO.

W trakcie pierwszej serii wysłuchań publicznych nt. KPO ustalono, że zostaną zorganizowane tzw. wysłuchania odwrócone dot. KPO, jako odpowiedzi na pierwszą serię spotkań. Mają one na celu zaprezentowanie zmian wprowadzonych w dokumencie, zaproponowanych podczas konsultacji społecznych oraz przedstawienie stanowiska w sprawie tych uwag, które nie znalazły swojego odzwierciedlenia w tekście KPO.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. Krajowy Plan Odbudowy musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. Na tę kwotę składa się 23,9 mld euro dotacji i 34,2 mld euro pożyczek.