Kraków: Coraz więcej instalacji fotowoltaicznych – w 2020 r. prawie 2,5 tys. nowych

W Krakowie rośnie liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych - od 2014 r. podłączono ich 3, 6 tys., z czego prawie 2,5 tys. (68,5 proc.) tylko w 2020 r. – wynika z danych magistratu.

553 mikroinstalacje fototowoltaiczne, czyli 22,5 proc. z wszystkich 2,5 tys. powstałych w ubiegłym roku w Krakowie, zostały zbudowane dzięki wsparciu z miejskiego Programu rozwoju odnawialnych źródeł energii (PROZE).

W ramach tego programu zbudowano jeszcze 129 powietrznych pomp ciepła, dwie pompy ciepła gruntowe, osiem instalacji kolektorów słonecznych.

Kwota dotacji w ramach PROZE w 2020 r. wyniosła 11 mln zł.

"Zainteresowanie programem było ogromne" - powiedział dyrektor Wydziału ds. jakości powietrza UMK Jan Urbańczyk. Zwrócił uwagę, że mimo krótkiego, miesięcznego naboru, do wydziału wpłynęło blisko 1,9 tys. wniosków o wartości ponad 29 mln zł. To trzykrotnie więcej niż zarezerwowano na realizację programu.

Dotacje instalacji fotowoltaicznych cieszyły się największym zainteresowaniem w naborze - 1,3 tys. spośród wniosków w programie dotyczyło właśnie dofinansowania do paneli fotowoltaicznych.

Uchwałę o Programie rozwoju odnawialnych źródeł energii (PROZE) na obszarze gminy miejskiej Kraków rada miasta przyjęła w lutym 2020 r. Nabór wniosków do programu trwał od 25 maja do 30 czerwca. Wysokość dotacji wynosiła do 60 proc.

PROZE będzie kontynuowany w 2021 r. Nabór planowany jest na przełom pierwszego i drugiego kwartału roku. W tym roku środki zarezerwowane na ten cel są znacznie niższe i wyniosą 4 mln zł.

Mikroinstalacje to przede wszystkim instalacje przydomowe, ale i dla małych firm, pokrywające zapotrzebowanie energetyczne budynku; ich montaż nie wymaga zgód na budowę ani pozwoleń środowiskowych. Oprócz mikroinstalacji wyróżnia się jeszcze tzw. małe instalacje - zajmują 300 mkw. do 3,5 tys. mkw. powierzchni dachu, oraz duże instalacje. Małe i duże instalacje, w przeciwieństwie do mikroinstalacji, wymagają zgód formalnych.

W 2021 r. miasto będzie też kontynuować Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Nabór do programu rozpocznie się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału roku. Środki przewidziane na ten cel to 1 mln zł.

W 2020 r. gmina miejska wypłaciła ponad 4,4 mln zł na dotacje w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Dzięki temu w 115 budynkach w Krakowie wykonane zostały prace termomodernizacyjne, wpływające na poprawę efektywności energetycznej tych nieruchomości i przyczyniające się do obniżenia kosztów za ogrzewanie budynków.

W Krakowie od ponad roku obowiązuje zakaz stosowania węgla i drewna. Miasto prowadzi kontrole przestrzegania zakazu używania paliw stałych i chwali się spadkiem liczby czynnych palenisk węglowych.

Miasto przypomina, że w ramach programów gminnych można liczyć na dotacje wymiany nieekologicznych pieców.

W trwającym sezonie grzewczym w okresie od września do grudnia 2020 r. przeprowadzono ponad 1 tys. kontroli przestrzegania zakazu używania paliw stałych. Stwierdzono 34 wykroczenia, nałożono 10 mandatów karnych na łączną kwotę 1,6 tys. zł, sporządzono 15 notatek pod wniosek do sądu o ukaranie, dziewięć osób pouczono. Pozostałe kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Dla porównania, w sezonie grzewczym 2019/2020 (od września do marca) przeprowadzono ponad 7 tys. kontroli. Efektem tych działań było stwierdzenie 368 wykroczeń. Nałożono 92 mandaty na łączną kwotę 23,5 tys. zł, sporządzono 267 notatek pod wniosek do sądu o ukaranie, dziewięć osób pouczono.