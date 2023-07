Krok bliżej do NABE. Analitykom i inwestorom podoba się plan rządu

PGE, Enea, Energa i Tauron otrzymały od Skarbu Państwa propozycje niewiążących dokumentów podsumowujących warunki nabycia wytwórczych aktywów węglowych. Decyzję tę pozytywnie oceniają giełdowi analitycy i inwestorzy: 17 lipca, akcje spółek energetycznych mocno zdrożały.

"To przełomowy krok w procesie tworzenia NABE” – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, który od początku był zwolennikiem wydzielenia aktywów węglowych do państwowego podmiotu.

Spółki energetyczne już zwiększyły inwestycje w sektorach dystrybucji energii i energetyki odnawialnej. Robert Maj, analityk Ipopema Securities mówi, że gdy już dojdzie do sfinalizowania wydzielenia aktywów węglowych, to skala tych inwestycji powinna przyśpieszyć.

Paweł Puchalski, analityk DM Santander mówi, że wieloletnie inwestycje w dystrybucję oraz w energetykę odnawialną powinny być po wydzieleniu aktywów węglowych na dużo wyższym poziomie niż wcześniej.

PGE, Enea, Energa i Tauron otrzymały od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych propozycje niewiążących dokumentów podsumowujących warunki nabycia wytwórczych aktywów węglowych, celem utworzenia NABE.

Dokumenty zawierają m.in. ceny nabycia i proponowany mechanizm rozliczenia długu wobec spółek, z których będą wydzielane aktywa.

- Szczegółowe warunki transakcji będą jeszcze przedmiotem negocjacji. Z kolei jej finalizacja ograniczy ryzyka kosztów CO2 grupy i otworzy PGE na możliwość pozyskiwania finansowania na inwestycje zgodne ze strategicznym kierunkiem, który - jako lider transformacji energetycznej w Polsce – sobie wyznaczyliśmy. Równocześnie zadłużenie PGE GiEK względem PGE S.A. zostanie uregulowane i będzie konsekwentnie spłacane, co oprócz uzyskanej kwoty ze sprzedaży nie pozostanie bez znaczenia dla naszego potencjału finansowania inwestycji transformacyjnych. W ten sposób budować będziemy nową trwałą wartość Polskiej Grupy Energetycznej – skomentował w mediach społecznościowych prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Przekazane przez rząd spółkom warunki transakcji przejęcia aktywów węglowych pozytywnie oceniają giełdowi analitycy.

Wątpliwości rozwiano, projekt powinien ruszyć do przodu

- To są oczywiście bardzo dobre propozycje, które zawierają także element oddłużenia spółek energetycznych. Największy wpływ będzie to miało dla Taurona i Enei. W ostatnich tygodniach pojawiały się wątpliwości, czy na pewno projekt wydzielenia aktywów węglowych zostanie przeprowadzony. Teraz jest moment, w którym ci uczestnicy rynku, którzy nie wierzyli w wydzielenie aktywów węglowych, mogą się przekonać, że jest raczej pewne, że to się wydarzy - mówi WNP.PL Robert Maj, analityk Ipopema Securities.

Wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych ma im pomóc w zwiększeniu inwestycji w segmentach dystrybucji energii i energetyki odnawialnej.

- Te inwestycje już się dzieją. Gdy już dojdzie do sfinalizowania wydzielenia aktywów węglowych to skala tych inwestycji powinna przyśpieszyć - prognozuje Robert Maj.

W poniedziałek, 17 lipca, akcje spółek energetycznych mocno podrożały. Liderem wzrostów była Enea, której akcje zwyżkowały aż 30,18 proc., a na drugim miejscu uplasował się Tauron Polska Energia, akcje którego zwyżkowały 22,40 proc. Mocno, bo 14,89 proc. zdrożały także walory PGE.

- Wyceny tych spółek się poprawią, wrócą one do łask inwestorów, zwłaszcza zagranicznych. One przez wiele lat były poza zainteresowaniem inwestorów zagranicznych z uwagi na posiadanie aktywów węglowych oraz brak dywidend. W przypadku dywidend niewiele się tu się zmieni, ale węgla w tych grupach będzie znacznie mniej - podkreśla Robert Maj.

Inwestycje w sektorze dystrybucji i energetyki odnawialnej już przyśpieszyły

Także inni analitycy dobrze oceniają propozycje, jakie otrzymały spółki energetyczne.

- Propozycje te są w mojej ocenie jednoznacznie pozytywne. Zakładałem wcześniej, że nie będzie spłaty długu netto, a tu Skarb Państwa proponuje w części ten dług netto przejmowanych spółek spłacić. Więc mamy dwie pozytywne informacje: pierwsza to fakt wydzielenia aktywów węglowych, a druga to rosnące prawdopodobieństwo spłaty części ich zadłużenia - mówi WNP.PL Paweł Puchalski, analityk Santander Biuro Maklerskie.

Z wykazu prac legislacyjnych rządu wynika, że projekt ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w trzecim kwartale tego roku. Być może dojdzie do tego już na najbliższym posiedzeniu rządu.

- Wydaje się, że rząd się z tym wyrobi. Mamy jeszcze trochę czasu w trzecim kwartale, myślę więc, że to pójdzie do przodu - ocenia Robert Maj, analityk Ipopema Securities.

- Ryzyka oczywiście zawsze można sobie wyobrazić, a tempo prac legislacyjnych jest zawsze obarczone niepewnością. Należy pamiętać, że wydzielenie NABE to także uruchomienie programów osłonowych dla energetyków i górników węgla brunatnego. Co do szczegółów, to może się jeszcze tutaj dużo rzeczy zmienić, ale NABE to w mojej ocenie bardzo rozsądny projekt. Czy jeszcze ten rząd, czy rząd kolejny, powinny go procedować, szczególnie że jest to projekt, na który UE patrzy pozytywnie, ponieważ to jest element transformacji energetycznej, którą UE wspiera - dodaje Paweł Puchalski.

Wydzielenie aktywów węglowych ma pomóc grupom energetycznym w sfinansowaniu inwestycji w sektorach dystrybucji i energetyki odnawialnej. To już widzimy.

- W 2023 r. inwestycje w sektor dystrybucji energii bardzo gwałtownie wzrosły i mają one nadal być wysokie w najbliższej dekadzie. Zgodnie z sugestiami ministerstwa i spółek, wieloletnie inwestycje w dystrybucję oraz w energetykę odnawialną powinny być po wydzieleniu aktywów węglowych na dużo wyższym poziomie niż wcześniej - podsumowuje Paweł Puchalski.

Utworzenie NABE będzie procesem dwuetapowym i nieprostym

Zakładany proces tworzenia NABE jest kilkustopniowy. Przewidziano, że najpierw Skarb Państwa kupi aktywa węglowe wydzielone z grup Enea, Energa i Tauron, a następnie podwyższy kapitał w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) oraz wniesie aportem akcje lub udziały Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Połaniec, Energa Elektrownia Ostrołęka, Tauron Serwis i Tauron Ekoenergia. Potem ma zostać utworzony holding.

NABE będzie największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, odpowiedzialnym za ok. 50 proc. produkcji energii w Polsce i zatrudniającym ok. 30 tys. osób.

Celem powstania NABE jest stworzenie podmiotu, który będzie stanowił narzędzie transformacji, a zarazem będzie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Utworzenie NABE ma odciążyć spółki energetyczne od śladu węglowego, uwalniając ich potencjał inwestycyjny, który będzie mógł być wykorzystany na rozwój inwestycji nisko- i zeroemisyjnych oraz sieci dystrybucyjnych.