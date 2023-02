Krytyczne zasoby dla świata. Są dobre wiadomości

Naukowcy twierdzą, że na świecie są wystarczające zasoby metali ziem rzadkich, żeby przeprowadzić transformację energetyczną. Zostanie nawet zapas.

Jednym z wyzwań transformacji energetycznej jest potrzeba zużycia dużej ilości metali ziem rzadkich do przeprowadzenia dekarbonizacji. Są one niezbędne m.in. do budowy instalacji w energetyce odnawialnej czy do magazynowania energii.

Najnowsze badanie opublikowane w recenzowanym czasopiśmie naukowym "Joule" wskazuje, że ludzkości ich nie zabraknie, jednak mogą pojawić się ich czasowe braki lub niewystarczająca ilość dostaw ze względu na wydobycie nienadążające za popytem.

Badanie amerykańskich naukowców pokazuje, że złoża metali ziem rzadkich i innych surowców potrzebnych do transformacji są bardzo duże. Badali oni nie tylko 17 metali ziem rzadkich, ale również inne potrzebne surowce, z których produkuje się szkło, cement czy stal. Wiele z nich wydobyliśmy już dużo w przeszłości.

Surowców do transformacji jest dużo, ale za mało ich wydobywamy

Doszli do wniosku, że przestawienie się na energię odnawialną znacznie zmniejszy emisyjność samego przemysłu wydobywczego, co jest istotne o tyle, że musimy wydobyć znacznie więcej, aby przeprowadzić transformację. Nie spotęguje to więc ocieplenia w znaczący sposób. Dużo jednak zależy od tego, jak szybko świat przestawi się na energię odnawialną.

Jednym z badanych pierwiastków był dysproz. Jest on wykorzystywany w magnesach turbin wiatrowych. Aby zaspokoić zapotrzebowanie na ten pierwiastek do budowy wiatraków, musimy go wydobywać 3 razy więcej niż obecnie, jednak naukowcy wyliczyli, że mamy 12-krotnie większe zasoby, niż będziemy musieli wykorzystać na ten cel.

W przypadku telluru, który jest potrzebny do budowy farm fotowoltaicznych, sytuacja jest nieco gorsza, bo mamy zaledwie trochę więcej niż potrzebujemy do wybudowania odpowiednich mocy PV. Jednak naukowcy podkreślają, że możemy go zastąpić innymi materiałami.

Emisje, które spowoduje wydobycie pierwiastków potrzebnych do transformacji, zrekompensujemy energią z OZE

Autorzy badania szacują, że aby wydobyć surowce, które są nam potrzebne do dekarbonizacji, łącznie wyemitujemy dodatkowo około 10 miliardów metrów sześciennych CO2, czyli ¼ rocznych emisji, jednak te emisje "zwrócą nam się" w postaci znacznego ograniczenia ich ze źródła, jakim są paliwa kopalne, które zastąpimy OZE.

Autorzy badania nie brali pod uwagę elektryfikacji transportu, ale ma to być przedmiotem ich kolejnego badania.

Badania geologiczne przeprowadzone przez amerykańskie instytucje badawcze wskazują, że największa ilość metali ziem rzadkich znajduje się w Chinach, Wietnamie, Rosji i Mjanmie (Birma).