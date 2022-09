Kryzys energetyczny rozstrzygnie spór o zmianę czasu?

Z wyliczeń Włoskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej wynika, że pozostawienie czasu letniego na stałe ograniczy emisję CO2 o 200 tysięcy ton i przyniesie 500 milionów euro oszczędności.

Bardzo wysokie ceny energii elektrycznej sprawiają, że ponownie na agendę wraca dyskusja dotycząca zmiany czasu w październiku z letniego na zimowy. W 2018 roku Parlament Europejski przegłosował uchwałę, że od 2021 roku rządy państw członkowskich mają podjąć suwerenne decyzje dotyczące przejścia na czas zimowy, letni lub utrzymania dotychczasowe status quo.

Przez wiele miesięcy nikt się tą sprawą nie zajmował, aż do momentu, kiedy po rozpoczęciu agresji wojsk rosyjskich na Ukrainie i ograniczeniu dostaw gazu ziemnego do Europy zaczęły gwałtownie rosnąć ceny energii. Przygotowane w wielu krajach programy oszczędnościowe zakładają wprowadzenie poważnych ograniczeń w dostawach dla przemysłu. Odbiorcy indywidualni będą traktowani priorytetowo, ale obok pewności, że nie będzie wyłączenia zasilania, mowa jest o bardzo dużych podwyżkach cen.

Głos w tej sprawie zabrali eksperci z Włoskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej (Sima), którzy w oparciu o dane państwowego przedsiębiorstwa usług energetycznych GSE i firmy Terma zajmującej się utrzymaniem sieci przesyłowych wyliczyli, w których godzinach jest największe zużycie prądu w gospodarstwach domowych. Zestawiono także wzrost cen w ostatnich miesiącach.

- Korzystanie z czasu letniego we Włoszech przez cały rok pozwoliłoby zaoszczędzić samym mieszkańcom ponad 500 milionów euro przy obecnych cenach gazu ziemnego i energii i prowadziłoby do zmniejszenia emisji CO2 o 200 tysięcy ton. Dlatego warto na ten temat dyskutować, bo dziś każda kilowatogodzina ma swoją cenę- powiedział w wywiadzie do Reutersa prezes Sima Allesandro Miami.

W Polsce debata na temat czasu letniego trwa od ponad 2 lat i nie doprowadziła do żadnych rozstrzygnięć.

