Kto i jak finansuje rozwój OZE w Polsce? [RAPORT]

W 2019 r. w Polsce uruchomiono inwestycje w OZE o wartości ponad 15 mld zł. Finansowanie nie jest więc barierą dla szybkiej transformacji polskiej energetyki – to jeden z głównych wniosków zawartych w nowym raporcie instytutu WiseEuropa pt. „Prąd zmienny. Panorama niskoemisyjnych inwestycji w energetyce”.

Cel: niskoemisyjna transformacja

Raport wskazuje też, że bezpośrednie wsparcie inwestycyjne należy skierować do technologii uzupełniających generację energii ze słońca i wiatru, takich jak biogazownie, elektrociepłownie biomasowe, czy małe elektrownie wodne. – Złagodzenie regulacji blokujących inwestycje w farmy wiatrowe, utrzymanie szybkiego tempa rozwoju fotowoltaiki oraz opracowanie stabilnych systemów wsparcia dla biogazowni, biomasy oraz małej energetyki wodnej w pełni wpisywałoby się w logikę unijnego planu odbudowy dla Europy – zaznacza Maciej Bukowski.Raport WiseEuropa stanowi syntetyczną diagnozę historycznych przepływów finansowych generowanych przez branżę OZE, a także dostarcza informacji niezbędnych do określenia przyszłych potrzeb finansowania zeroemisyjnej transformacji polskiej energetyki.- W raporcie zestawiamy przepływy finansowe z lat 2013-2019 ze scenariuszem szybkiej restrukturyzacji sektora energetycznego, zakładającym wycofanie się z węgla do 2035 r. Okazuje się, że nawet w tym wariancie wymagane finansowanie nie odbiega od doświadczeń Polski z lat ubiegłych. – zwraca uwagę Zofia Wetmańska, analityczka WiseEuropa. - Utrzymanie obecnych założeń Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu będzie natomiast oznaczało nieuzasadnione merytorycznie ograniczenie skali inwestycji w sektorze o niemal połowę. Byłby to strategiczny błąd w obliczu kryzysu ekonomicznego spowodowanego pandemią i zobowiązań międzynarodowych Polski w zakresie redukcji emisji, zwłaszcza, że energia z wiatru i słońca jest konkurencyjna kosztowo i nadal tanieje, stopy oprocentowania kredytów są niskie, a rysujące się dotacje i środki zwrotne przewidziane w unijnym Funduszu Odbudowy bardzo wysokie – podkreśla ekspertka.