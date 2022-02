Kto stosuje niższy podatek, ten ma taniej. Niezwykła sytuacja na stacjach ładowania aut

Dopóki nie było rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, dopóty nie było problemu z dużymi różnicami cen na stacjach ładowania e-samochodów. Teraz jest inaczej, bo niektórzy operatorzy skorzystali z obniżenia podatku, uznając, że dostarczają towar (prąd), a nie usługę (ładowanie). Dla branży nie musi być to jednak korzystne.

Ustawa o elektromobilności

Organizacja branżowa PSPA już w październiku ubiegłego roku wysłała pismo do Krajowej Administracji Skarbowej o zajęcie stanowiska i wydanie jednoznacznej opinii, by uniknąć podobnych sytuacji i wybiórczego stosowania rozwiązań z polskiego systemu podatkowego.- Nie mamy obecnie jednolitej interpretacji. Te indywidualnie zamawiane mówią o tym, że faktycznie jest to dostawa towaru. Z drugiej strony mamy postępowanie na poziomie sądów administracyjnych z nieprawomocnym wyrokiem, który mówi o tym, że jest to dostawa usługi. My jako branża jesteśmy jednoznacznie za tym, żeby była to dostawa usługi. Według nas jest to logicznie uzasadnione - wyjaśnia dyrektor zarządzający PSPA.W tym odcinku podcastu rozmawiamy również o ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, i o tym, z jakimi problemami przy budowie ładowarek branża nadal musi się zmagać.- Kluczowy aspekt, który - w nowelizacji, ale i całej ustawie - nie został należycie zaadresowany, to jest kwestia związana z procesem przyłączeniowym. To jest obszar, który na tę chwilę jest największym wyzwaniem rynku infrastrukturalnego. To wyzwanie przekłada się na to, że proces budowy i uruchomienia stacji szybkiego ładowania jest obwarowany długim czasem oczekiwania na decyzje przyłączeniowe i faktycznej realizacji przyłącza - tłumaczy Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.Obecny stan prawny sprawia, że cała inwestycja może zająć nawet kilka lat, a to może być odczuwalne wraz ze wzrostem liczby samochodów elektrycznych w Polsce.- Liczymy, że cały park zostanie zdublowany w tym roku - będziemy mieli w Polsce 40 tysięcy samochodów. A to oznacza, że liczba samochodów przypadających na ładowarki ogólnodostępne będzie niebezpiecznie wysoka - dopowiada dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.W najbliższych tygodniach PSPA wraz operatorami stacji ładowania oraz ich producentami będą chcieli zaproponować pakiet zmian legislacyjnych, które mają na celu przyspieszyć proces realizacji stacji ładowania w Polsce.