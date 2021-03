Kurtyka: czyste technologie to pole współpracy polsko-japońskiej

Czyste technologie to pole współpracy polsko-japońskiej; Polska jako kraj rozwijający swój pierwszy program energetyki jądrowej docenia wymianę doświadczeń z partnerami japońskimi - powiedział w środę minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Podczas polsko-japońskiego sympozjum "Why Poland Now?" Kurtyka podkreślił, że Polska jest zainteresowana dalszym rozwojem stosunków wzajemnych z Japonią w dziedzinie energii i klimatu zgodnie ze strategicznym partnerstwem między oboma krajami.

"Japonia jest dla Polski kluczowym partnerem wśród krajów pozaeuropejskich" - ocenił minister i wyraził podziw dla "imponującego rozwoju japońskiej gospodarki, jednej ze światowych potęg". Jak podkreślił, nowoczesna i konkurencyjna gospodarka odgrywa kluczową rolę w przyjaznej dla klimatu transformacji. "Dynamiczna współpraca między naszymi krajami przyniesie wymierne i obopólne korzyści" - zaznaczył.

Jak przypomniał Kurtyka, ochrona środowiska i walka ze zmianami klimatycznymi stały się priorytetami politycznymi Polski i Japonii. W opinii ministra budowa gospodarki niskoemisyjnej to ogromne wyzwanie dla każdego kraju. "Polska od lat opowiada się za polityką klimatyczną, która wspiera realizację celów Porozumienia Paryskiego. Potwierdziliśmy to również jako gospodarz Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach w 2018 r." - powiedział.

Zdaniem Kurtyki transformacja energetyczna będzie wymagała głębokich zmian w wielu sektorach, dlatego powinna być prowadzona w sposób zrównoważony i sprawiedliwy, uwzględniając lokalne uwarunkowania i specyfikę poszczególnych państw, w tym strukturę ich miksów energetycznych a także zachowując bezpieczeństwo energetyczne.

"Mówiąc o transformacji energetycznej Polski w lutym 2021 roku rząd przyjął politykę energetyczną Polski do 2040 roku. Realizacja tej polityki będzie oznaczała podejmowanie strategicznych decyzji inwestycyjnych mających na celu wykorzystanie krajowego potencjału gospodarczego, surowcowego, technologicznego i kadrowego oraz stworzenie poprzez sektor energii dźwigni rozwoju gospodarki" - powiedział Kurtyka. Minister przypomniał, że strategia polityki energetycznej została oparta na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, zeroemisyjnym systemie energetycznym oraz dobrej jakości powietrza.

"Transformacja energetyczna stanowi największe wyzwanie, ale również szansę w rozwoju gospodarczym Polski" - ocenił polityk. "W kontekście aktualnego kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 transformację energetyczną traktujemy jako filar strategii odbudowy gospodarczej. W tym kontekście również duże nadzieje łączymy ze współpracą z Japonią" - zadeklarował Kurtyka.

"Polska z zadowoleniem przyjmuje niedawne zobowiązanie premiera Japonii do osiągnięcia przez kraj neutralności klimatycznej do 2050 r. Zobowiązanie to jest jednoznacznym sygnałem wspólnej odpowiedzialności i międzynarodowej solidarności" - powiedział minister. Dodał, że deklaracja ta stanowi również impuls do globalnych negocjacji w toku przygotowań do COP26, który w listopadzie ma odbyć się w Glasgow. Kurtyka wyraził nadzieję, że Polska będzie mogła współorganizować wydarzenie towarzyszące szczytowi, np. dotyczące roli energetyki jądrowej w transformacji energetycznej. "Jednym z istotnych i ważnych w tych działaniach obszarów współpracy są czyste technologie energetyczne, które mają do odegrania kluczową rolę w naszych wysiłkach na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej" - przypomniał.

Kurtyka podkreślił, że na tym tle Polska docenia japońskie osiągnięcia w rozwijaniu idei społeczeństwa wodorowego. "Polska brała czynny udział w szczytach energii wodorowej organizowanych przez Japonię w ciągu ostatnich dwóch lat i podpisała w 2018 r. z Tokio oświadczenie ws. wodoru" - powiedział minister. Jak zaznaczył, projektując strategię wodorową Polska jest bardzo zainteresowana doświadczeniem Japonii w opracowywaniu technologii wodorowych jako kluczowych czynników umożliwiających przyszłościową transformację energetyczną.

Istotnym obszarem współpracy technologicznej z Japonią jest energetyka jądrowa - podkreślił podczas sympozjum Kurtyka. "Jako kraj rozwijający swój pierwszy program energetyki jądrowej doceniamy wymianę doświadczeń z partnerami japońskimi zwłaszcza w ramach współpracy bilateralnej".

Polskie instytucje naukowo-badawcze są - według ministra - zainteresowane współpracą w zakresie rozwoju technologii jądrowych, w tym reaktorów wysokotemperaturowych, chłodzonych gazem. W obszarze tej technologii realizowany jest polsko-japoński projekt naukowo-badawczy, z którym Polska wiąże "ogromne nadzieje i chce aby był kontynuowany" ze strony zarówno polskiej, jak i japońskiej przynosząc korzyści obu stronom.

Kurtyka przypomniał również, iż kolejnym priorytetem Polski jest promocja czystej mobilności, m.in. przez akcelerację nowych spółek oferujących produkty i półprodukty do budowy pojazdów nisko- i zeroemisyjnych, jak i kompletne pojazdy. "Polska jest otwarta na dalsze zacieśnienie współpracy z Japonią w zakresie wprowadzania nowych technologii w dziedzinie elektromobilności, w tym w kontekście współpracy naukowej. Widzimy również potencjał wspólnych działań w zakresie wykorzystania pojazdów elektrycznych jako magazynów energii" - powiedział.

Minister klimatu i środowiska podkreślił, że Polska docenia zaangażowanie biznesu japońskiego w kraju, w tym inwestycje m.in. Mitsubishi Hitachi w branży energetycznej czy Toyoty jako lidera sprzedaży pojazdów hybrydowych. Zdaniem Kurtyki Polska i Japonia mają wciąż "ogromny, niewykorzystany potencjał współpracy bilateralnej".