Kurtyka: Dojście do neutralności energetycznej wymaga społecznej akceptacji

Aby zatrzymać globalne ocieplenie, musimy zredukować emisję CO2 - mówili w Warszawie naukowcy podczas debaty PAN i ONZ o klimacie. Wiceminister środowiska Michał Kurtyka odparł, że dojście do neutralności energetycznej byłoby cywilizacyjną zmianą, która wymaga społecznej akceptacji.

"To nie tylko człowiek, który jest pracownikiem koncernów energetycznych albo mieszkańcem regionów węglowych, ale to każdy z nas. Ta ewolucja będzie dotyczyła zmiany sposobu funkcjonowania społeczeństwa. To cywilizacyjna zmiana, która nas czeka. (...) Ta zmiana się odbędzie, jeśli będzie na nią społeczna akceptacja" - powiedział.Kurtyka przypomniał, że to, jak wygląda teraz nasza energetyka, wynika w dużej mierze z tego, co odziedziczyliśmy po PRL. "Weszliśmy w transformację gospodarczą mając 97 proc. mocy zainstalowanych w węglu (...) i mając te moce stosunkowo nowe" - opowiedział. Dodał jednak, że dopiero teraz w Polsce po raz pierwszy "będzie zaczynać brakować mocy produkcyjnych odziedziczonych po PRL". Według niego otwiera się przed nami nowa szansa na nową politykę energetyczną.Mówiąc o przyszłej polityce energetycznej Polski, powiedział, że miałaby ona przesuwać akcenty i iść w kierunku trzech zeroemisyjnych źródeł energii. Mają to być - jak powiedział - fotowoltaika, pozyskiwanie energii z wiatru na morzu oraz energetyka jądrowa.Dr Michał Kurtyka pytany o to, jak Polska przygotowuje się do zmian klimatu, wymienił, że wprowadzono m.in. program dotyczący elektromobilności, program Czyste Powietrze czy program dla fotowoltaiki. Chwalił też m.in. zarządzanie gospodarką leśną.Dr Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego nawiązując do programu Czyste Powietrze, zwracał uwagę, że walka ze smogiem wcale nie musi oznaczać walki z globalnym ociepleniem. "Bardzo często i politycy, i dziennikarze, i my, szarzy obywatele, mylimy smog i zmiany klimatu. (...) Dużo łatwiej jest walczyć ze smogiem - walka ze smogiem nie wymaga odejścia od paliw kopalnych. Można spalać paliwa kopalne na potęgę, mieć idealnie czyste powietrze - technicznie jest to do zrobienia - i ugotować planetę w krótkim czasie".Podczas debaty zwracano też uwagę na problemy społeczne związane ze zmianami klimatycznymi. Dyrektor biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w Warszawie Anna Rostocka mówiła o tym, że tylko w zeszłym roku na świecie zarejestrowano, że na skutek kataklizmów naturalnych naliczono ok. 17,2 mln nowych przemieszczeń ludności w 148 krajach i terytoriach.Dodała, że oprócz tych gwałtownych katastrof mamy też do czynienia z wolniejszymi procesami (jak np. zakwaszenie wód, pustynnienie, erozja brzegowa czy degradacja gleby), które przyczyniają się do tego, że ludzie np. tracą miejsca pracy i decydują się na emigrację. Dodała, że Polska może być dla takich osób atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.Z kolei rzecznik polskiego Przedstawicielstwa Agencji ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) Rafał Kostrzyński powiedział: "Jeśli chodzi skutki zmian klimatycznych, to one będą bardzo demokratyczne - będą dotyczyły nas wszystkich. Być może znajdziemy się kiedyś w takiej sytuacji, że bardzo byśmy chcieli skądś uciec, ale już nie będzie dokąd" - alarmował.