Kurtyka: Mamy jeszcze ponad rok, by wypracować porozumienie z USA ws. programu jądrowego

Mamy jeszcze 16 miesięcy, które zostały zapisane w umowie do tego, żeby wypracować porozumienie z USA w obszarze technologii i finansowania energetyki jądrowej w Polsce - przekazał w niedzielę minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Szef resortu klimatu i środowiska na antenie radiowej Jedynki przypomniał, że Polska ma porozumienie z USA na temat współpracy w dziedzinie energii, w tym w obszarze energetyki jądrowej. Zwrócił jednocześnie uwagę, że zostało ono potwierdzone przez nową amerykańską administrację.

"Mamy jeszcze 16 z 18 miesięcy, które zostały zapisane w umowie, do tego, żeby wypracować porozumienie z tym partnerem (USA - PAP) w obszarze technologii i finansowania energetyki jądrowej" - powiedział Kurtyka.

Negocjacje z Amerykanami prowadzone są m.in. przez pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego.

W lutym br. weszła w życie wynegocjowana i podpisana przez pełnomocnika i Sekretarza Energii USA, umowa międzyrządowa ws. współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Polsce.

Na jej mocy przedstawiciele obu rządów, wspólnie z amerykańskimi instytucjami finansowymi, przygotują propozycje struktury finansowania programu energetyki jądrowej.

Końcowy raport koncepcyjno-wykonawczy stanowić będzie podstawę dla polskiego rządu do decyzji o wyborze technologii oraz strategicznego partnera przy realizacji 20-letniego programu budowy elektrowni jądrowych.

Negocjacje ws. programu jądrowego Polska prowadzi także z Francją i Koreą Południową.

W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 roku uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków o mocy do 9 GW.

Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.

W marcu br. Skarb Państwa odkupił za ponad 530 mln zł PGE EJ1 od jej dotychczasowych udziałowców. 70 proc. udziałów miała PGE, a po 10 proc. KGHM, Enea i Tauron. Spółka odpowiada m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę elektrowni jądrowej.