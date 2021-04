Kurtyka: Transformacja energetyczna ma być realizowana w sposób zrównoważony

Transformacja energetyczna powinna być realizowana w sposób ambitny, konsekwentny i zrównoważony. Trzeba patrzeć na nią oczami wielu grup społecznych, wiekowych, zawodowych - mówił w środę podczas otwarcia konferencji EuroPOWER minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Kurtyka podczas swojego wystąpienia podkreślił konieczność wzmocnienia nacisku na lokalny wymiar produkcji energii, oddolne bezpieczeństwo energetyczne, a także zwiększenie elastyczności systemu energetycznego.

"Już dzisiaj mamy w Polsce blisko 500 tys. prosumentów. W ciągu 5 lat to stukrotny wzrost, z każdym dniem ich liczba rośnie" - mówił minister Kurtyka, dodając, że rosnące zainteresowanie systemem prosumenckim wymagać będzie elastycznych inwestycji, ale również dwukierunkowej infrastruktury dystrybucyjnej i inteligentnych systemów sterowania z magazynami energii.

"Jest to kompletna zmiana dotychczasowego paradygmatu, w myśl którego wszystkie działania były dokonywane od góry do dołu. Teraz musimy uwzględnić oddolny wymiar i umieć poruszać się w zmienionym paradygmacie rynku energii, budować naszą stabilność energetyczną tym oddolnym, demokratycznym ruchem" - ocenił szef MKiŚ.

Minister podkreślił, że prowadzone zmiany ekonomiczne muszą zapewnić stabilność dla pracowników i otworzyć nowe możliwości rozwoju tym regionom i społecznościom, które są najbardziej dotknięte transformacją. Jak dodał, sprawiedliwa transformacja oznacza też skupienie na odbiorcach, dla których koszty muszą być akceptowalne. Zapobieganie i zmniejszanie ubóstwa energetycznego to bardzo duże wyzwanie, które jest dla nas priorytetem - powiedział Kurtyka.

Podczas swojego przemówienia szef resortu klimatu i środowiska wyjaśnił, że celem polityki energetycznej państwa jest bezpieczeństwo energetyczne przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności i optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energii.

Jego zdaniem konieczność zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii jest warunkiem do określenia podstaw przyszłego miksu energetycznego. W ocenie Kurtyki struktura miksu energetycznego Polski i trudny punkt wyjścia do transformacji energetycznej (przestarzała infrastruktura - PAP) "sprawiają, że działania przejściowe są dużo bardziej wymagające, niż innych krajach Unii Europejskiej".

"Dlatego naszym zdaniem konieczne jest wykorzystanie wszystkich dostępnych możliwości, technologii, takich jak energetyka atomowa, ze słońca, z wiatru, wodór, aby zbudować system energetyczny o mocy podobnej do obecnego systemu tradycjonalnego" - powiedział minister. Podkreślił, że o podziale wdrażanych rozwiązań zdecydują możliwości, bezpieczeństwo i dostępność nowych technologii, które z kolei będą uzależnione od tempa rozwoju i wdrażania innowacji w Polsce.

"Chciałbym, żebyśmy w tym kontekście mieli na uwadze, że Polska stoi przed pokoleniową szansą. Wyrażam głębokie przekonanie, że mimo wielu wyzwań znajdujemy się we właściwym momencie do dokonania dużych zmian w sektorze energetycznym i szerzej, całej gospodarce" - powiedział Kurtyka. "To ogromna szansa, której nie możemy przegapić" - podsumował minister.