Kurtyka: Wyzwaniem jest przeobrażenie systemu elektroenergetycznego na zeroemisyjny

W ciągu minionego półtora roku rządowe programy służące energetyce odnawialnej, klimatowi i ekologii dały gospodarce impuls o wartości 5,5 mld zł - ocenił minister klimatu Michał Kurtyka. Jego zdaniem, impulsem podobnym do rozwoju energetyki rozproszonej będzie rozwój elektromobilności.

W ocenie ministra, energetyka rozproszona, oparta na odnawialnych źródłach, daje miejsca pracy "bardzo dobrze dopasowane" do polskich potrzeb, obejmujące cały kraj. Za najbardziej obiecujący element transformacji energetycznej minister klimatu uznał sektor transportu, który będzie podlegać stopniowej elektryfikacji.

Mówiąc o czekającej Polskę transformacji energetycznej minister klimatu zwrócił uwagę na trzy najważniejsze - jego zdaniem - elementy tego procesu: minimalizację całościowych kosztów energetyki dla gospodarki, zapewnienie ciągłości dostaw energii oraz uwzględnienie nowej roli, jaką energia elektryczna będzie pełniła w naszym systemie gospodarczym.

Wyzwaniem na najbliższe 20 lat jest przeobrażenie systemu elektroenergetycznego zbudowanego przez ostatnie 60-70 lat w nowy, równie duży, system oparty na źródłach zeroemisyjnych - dodał.



Podczas jednej z sesji rozpoczętego w środę (2 września) w Katowicach 12. Europejskiego Kongresu Gospodarczego minister podkreślił, że dynamiczny w ostatnim okresie - m.in. dzięki rządowemu programowi "Mój prąd" - rozwój energetyki rozproszonej ma charakter bodźca gospodarczego, równomiernie rozłożonego w całym kraju.





"Od ostatnich 18 miesięcy impuls - czy to ulgi termomodernizacyjnej, programu Czyste Powietrze czy programu "Mój prąd - to już ponad 5,5 mld zł, które trafiły do polskich rodzin, z efektem multiplikacyjnym do monterów, przedsiębiorców oraz instalatorów odpowiedzialnych za efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii" - powiedział Kurtyka, uczestniczący w debacie dzięki połączeniu internetowemu.

.@KurtykaMichal, minister klimatu, na @EECKatowice: Niezbędne jest oparcie krajowego miksu energetycznego na stabilnych zeroemisyjnych technologiach, które zagwarantują ciągłość dostaw energii dla przemysłu. #EEC2020 pic.twitter.com/bHCYQnvDTA — Ministerstwo Klimatu (@MinKlimatu) September 2, 2020

Za "najbardziej obiecujący" element transformacji energetycznej minister klimatu uznał sektor transportu, który będzie podlegać stopniowej elektryfikacji. Na razie dotyczy to głównie transportu publicznego (Polska jest wiodącym eksporterem autobusów elektrycznych w UE), w perspektywie ma objąć także prywatny transport osobowy, a także segment pojazdów dostawczych.

"Ten błękitny ocean elektromobilności w naturalny sposób rozpościera się przed Polską i sięgnięcie po niego - zwłaszcza w tych regionach, które będą poddane ogromnym wyzwaniom transformacyjnym, jak Górny i Dolny Śląsk - to może być cywilizacyjna szansa" - mówił Kurtyka, wskazując, iż chodzi nie tylko np. o montaż aut elektrycznych, ale także całą sferę inżynieryjną i logistyczną związaną z ich powstawaniem. Efektem mają być miejsca pracy, także dla osób odchodzących z tradycyjnych przemysłów.