Kwaśniewski: Polska ma nową rolę do odegrania

Czy unijny, szósty pakiet sankcji przeciwko Rosji, to skuteczne narzędzie nacisku? - To ważny krok naprzód. Może nie jest wystarczający, ale bardzo trudno zmienić tę sytuację z dnia na dzień - odpowiada Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP w latach 1995-2005. I dodaje, że jeśli chodzi o stosowanie sankcji, najbardziej w Unii ryzykują Niemcy.

Byłego prezydenta w WNP.PL pytamy o odnowiony w Europie, przez wybuch wojny w Ukrainie, „duch wspólnotowości” i o to, czy powoli kończy się europejska energia na utrzymanie tej solidarności - zwłaszcza w kontekście przygotowywanych kolejnych pakietów sankcji wymierzonych w Rosję.

- Wrogiem solidarności jest czas, upływający czas - ludzie są coraz bardziej zmęczeni... My inaczej odczuwamy tą wojnę, bo ona jest blisko nas. Mamy u siebie miliony uchodźców. Dla Portugalczyka, Włocha czy Hiszpana, to wojna "gdzieś daleko". Trzeba zatem się liczyć, że o tę jedność będzie trzeba cały czas zabiegać - mówi Aleksander Kwaśniewski.

Zobacz całą rozmowę o rynku energetycznym oraz o embargu na surowce z Rosji z Aleksandrem Kwaśniewskim, prezydentem Polski w latach 1995-2005.

W nocy z poniedziałku na wtorek unijni przywódcy osiągnęli porozumienie: szósty pakiet sankcji przeciwko Rosji obejmie ropę naftową oraz produkty ropopochodne dostarczane do państw członkowskich UE (z tymczasowym wyjątkiem - ropy dostarczanej rurociągiem). Dostawy morskie stanowią ok. 2/3 rosyjskiego importu ropy do Unii. Sankcje zatem, jeśli wejdą w życie w takiej formie, będzie oznaczać pozbycie się większości rosyjskiej ropy z krajów UE.

- To ważny krok naprzód. Może nie jest wystarczający, ale bardzo trudno zmienić tę sytuację z dnia na dzień. Jeżeli ktoś był w ogromnym stopniu uzależniony od ropy rosyjskiej, która była dostarczana rurociągami, to znalezienie dzisiaj innych dostawców jest trudne. Jeśli ktoś nie ma dostępu do morza, to nie wybuduje przecież portu... To skomplikowane - i dla niektórych krajów bardzo bolesne - ocenia były prezydent Polski.

Polityczno-gospodarczy wpływ sankcji na Unię

Dla którego unijnego kraju, zdaniem Kwaśniewskiego, przyjęcie nowych sankcji będzie najmocniej odczuwalne?

- Najbardziej to ryzykowne dla kraju najbardziej uprzemysłowionego, czyli Niemiec. Tej gospodarki nie da się bez surowców energetycznych prowadzić... Jeżeli Niemcy dotknęłaby głęboka recesja, będzie to miało istotne konsekwencje polityczne - odpowiada.

Jak nasz rozmówca ocenia skuteczność nakładanych na Rosję kolejnych sankcji?

- Czy to spowoduje po stronie rosyjskiej jakąś refleksję? Czy to wywoła protesty społeczne przeciwko wojnie - coś co widzieliśmy w miastach amerykańskich w czasie wojny wietnamskiej? Wątpię. Pewnym jest jednak, że sankcje będą coraz bardziej dokuczliwe dla rosyjskiej gospodarki - tak jak one stały się dokuczliwe dla żyjących bardzo bogato oligarchów - przekonuje Kwaśniewski

Energetyczna rola Polski

Były prezydent w rozmowie z WNP.PL mówi też o roli Polski względem pozostałych krajów państw Europy Centralnej oraz państw bałtyckich. Stworzona, ogromnym wysiłkiem finansowym, możliwość niemal pełnego uzależnienia się polskiej gospodarki od surowców z Rosji, powoduje, że mamy zupełnie nową rolę do odegrania.

- Nie czuję się aż tak kompetentny, by powiedzieć, czy nasz potencjał jest wystarczający, żeby poduszką bezpieczeństwa być. Ale - z politycznego punktu widzenia - gdyby Polska dysponowała możliwościami technicznymi i infrastrukturalnymi, aby wspomóc kraje regionu, byłoby to niezwykle pożądane i dobrze oceniane przez naszych partnerów - mówi Aleksander Kwaśniewski.