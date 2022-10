La Vanguardia: Baltic Pipe - nowy strategiczny gazociąg przeciwko uzależnieniu energetycznemu od Rosji

Balitic Pipe od początku miał być instrumentem geostrategicznym w celu energetycznego uniezależnienia się Polski od Rosji - napisał w poniedziałek hiszpański dziennik La Vanguardia.

Gazociąg został zainaugurowany po 11 latach formalności, projektowania i budowy. Przesyła norweski gaz do Polski, przez Danię.

Według La Vanguardia, Baltic Pipe jest niezwykle ważny dla Polski - inicjatorki projektu, który od początku wspierała UE. Obecnie rurociąg funkcjonuje w 80 proc. swoich możliwości, ale w listopadzie ma pompować pełną mocą - przewidują jego promotorzy.

Rurociąg ma zdolność przepustową do 10 mld m3 rocznie, o wiele mniej niż Nord Stream, przez który przepływało 55 mld m3 rosyjskiego gazu do Niemiec. Gdyby został uruchomiony Nord Stream 2 ta cyfra by się podwoiła.

"Polska zainicjowała projekt już 10 lat temu gdyż chciała uniezależnić się od rosyjskiego gazu; w tym wyprzedziła obecną krytyczną sytuację"- powiedziała Trine Villumsen Berling z duńskiego instytutu badań międzynarodowych (DIIS). Dla Polaków Baltic Pipe zawsze był kwestią bezpieczeństwa, Norwegom chodziło o handel, gdyż chcą sprzedawać swój gaz, a dla Duńczyków projekt był postrzegany jako poprawiający infrastrukturę kraju - dodała.

Sabotaże dwóch gazociągów Nord Stream na Morzu Bałtyckim przyćmiły jednak inaugurację nowego gazociągu - zauważył dziennik La Vanguardia. Specjaliści ds. bezpieczeństwa zwrócili uwagę, że do akcji sabotażowych doszło właśnie w dniu inauguracji Baltic Pipe, "co może być odebrane jako celowy przekaz" wpisujący się w logikę wojny i szantażu energetycznego ze strony Rosji.

Grażyna Opińska