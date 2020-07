Łączą siły ws. bezpieczeństwa energetycznego w regionie

Kryzysowe okoliczności mogą wymusić nowe, niestandardowe rozwiązania, które być może pomogą realizować nam w energetyce najważniejsze cele. Przy założeniu wielosektorowej współpracy, mamy szansę na dalsze wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju - twierdzi Bożena Herbuś, sekretarz Regionalnej Rady ds. Energii.









Transformacja energetyczna i zrównoważony rozwój wciąż w cenie

- To z kolei rodzi problemy finansowe po stronie spółek powiązanych z naszą branżą. Obawiamy się nie tylko o pracowników podmiotów z branży górniczej, ale o tysiące innych, z mniejszych firm, z którymi współpracujemy – podsumowuje Piotr Kryszak, wiceprezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Transformacja energetyczna Polski, w tym zwłaszcza województwa śląskiego to wyzwanie, które jest wciąż aktualne. Tak uważają samorządy lokalne i władze regionu.



- Nasz sposób patrzenia na transformację energetyczną regionu się nie zmienił. Projektowany na kolejne lata regionalny program operacyjny będzie wspierał innowacyjne inwestycje w zieloną energię – mówi Barbara Kubiak, zastępca dyrektora Departamentu Projektów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.



Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przypominają, że trwają intensywne prace nad ustanowieniem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Będzie on kolejnym narzędziem finansowym, który wzmocni zmiany struktury energetycznej województwa, tak aby idea zrównoważonego rozwoju była rzeczywiście realizowana.



W obliczu kryzysu gospodarczego pojawia się też ryzyko zwiększenia się zjawiska ubóstwa energetycznego. To być może będzie wymagało zmodyfikowania dotychczasowego mechanizmu udzielania pomocy osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb energetycznych.



Jednocześnie samorządowcy – patrząc na aktualny kryzys w finansach samorządowych – martwią się też, że w dłuższej perspektywie czasu mogą stanąć pod przysłowiową ścianą, jeśli chodzi o możliwość realizowania inwestycji w energetyce, w tym np. stawiające sobie za cel poprawę jakości powietrza.



- Wiele działań proefektywnościowych do tej pory realizowaliśmy wspólnie z mieszkańcami. Odbywało się to przy znaczącym zaangażowaniu środków zewnętrznych, ale też częściowo pieniędzy miasta i konkretnych beneficjentów. Teraz kryzys dotyka wszystkich budżetów i trudno przewidzieć, czy taki montaż finansowy uda się zachować – mówi Janusz Koper, Wiceprezydent Rybnika.

Nadzieja w nowych rozwiązaniach

Wszystkie sektory związane z energetyką stoją wobec podobnego dylematu. Muszą realizować swoją misję i wypełniać powierzone zadania w wyjątkowo niekorzystnych uwarunkowaniach gospodarczych. Jednocześnie nie powinny zapominać o długofalowych priorytetach.



- Troska o zachowanie miejsc pracy i przychody, które zapewnią przetrwanie, będą miały pierwszeństwo przed wprowadzaniem nowych rozwiązań. Jednak bez innowacyjności w sektorze energii w dłuższej perspektywie, napotkamy na nowe ograniczenia, związane na przykład ze starzejącą się infrastrukturą elektroenergetyczną – tłumaczy Bożena Herbuś, Inżynier Miejski w Urzędzie Miasta Częstochowy, sekretarz Regionalnej Rady ds. Energii.



Dlatego też w dyskusji, która toczy się na forum Regionalnej Rady ds. Energii w ostatnim czasie poza szeregiem znaków zapytania i obaw, pojawia się też wniosek.



- Kryzysowe okoliczności mogą wymusić nowe, niestandardowe rozwiązania, które być może pomogą realizować nam w energetyce najważniejsze cele. Przy założeniu wielosektorowej współpracy, mamy szansę na dalsze wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju – podsumowuje Bożena Herbuś.

Z uwagi na duży potencjał naukowy w regionie i jego specyfikę w sferze energetyki, działalność uczelni wyższych od lat jest znaczącym bodźcem do wdrażania innowacyjnych rozwiązań, z myślą o zrównoważonym rozwoju województwa.

- Kontynuujemy projekty, które już rozpoczęliśmy. Co do nowych aktywności na tym polu, to staramy się z nich nie rezygnować. Jednocześnie ich zakres i czas realizacji musimy dostosować do aktualnych uwarunkowań – mówi prof. Paweł Sowa, dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.