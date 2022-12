Lada chwila największy kontrakt na węgiel w Polsce

Nie doszło jeszcze do podpisania największego w Polsce kontraktu na węgiel. Jak dowiedział się WNP.PL do podpisania umowy pomiędzy Polską Grupą Górniczą (PGG) a Polską Grupą Energetyczną (PGE) ws. dostaw na 2023 r. powinno dojść w ciągu najbliższych kilku dni.

PGG i PGE wciąż targują się o węgiel dla energetyki. Strony już dawno temu ustaliły ile surowca będzie przedmiotem umowy, wciąż nie mogą dojść do porozumienia w sprawie jego ceny.

Ceny węgla dla energetyki od kilku tygodni maleją. Tylko w październiku 2022 r. indeks PSCMI1, obejmujący ceny węgla dla energetyki zawodowej, zmniejszył się o 13,2 proc. w porównaniu z wrześniem.

Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, podkreśla w komentarzu dla WNP.PL, że PGE i PGG mają jednego wiodącego właściciela - Skarb Państwa. Dlatego nie zakłada, że obie spółki nie dojdą do porozumienia.

- Negocjacje w sprawie dostaw węgla z PGG jeszcze się nie zakończyły, ale mamy ustalone wolumeny dostaw. Liczymy, że cena odbioru surowca zostanie ustalona w ciągu najbliższych dni. PGG chciałaby podnieść cenę do poziomu międzynarodowego ale sytuacja na rynku jest dynamiczna i w ostatnim okresie obserwujemy znaczące spadki cen na rynku międzynarodowym - mówi w rozmowie z WNP.PL Wojciech Dąbrowski, prezes PGE.

PGE jest największym klientem PGG dlatego zakłada, że będzie traktowana jako odbiorca strategiczny. W konsekwencji przecież cena tego węgla przełoży się na ceny energii elektrycznej i kondycję finansową spółki.

- Nie zapominajmy o tym, że mamy jednego wiodącego właściciela - Skarb Państwa. Nie zakładam, że nie dojdziemy do porozumienia - dodaje Wojciech Dąbrowski.

PGE kupi od PGG węgiel za miliardy złotych, już dwa lata temu płaciła 2,5 mld zł

PGE i PGG od kilku miesięcy prowadzą negocjacje ws. zakupu cen węgla na 2023 r. Strony już dawno ustaliły ilości węgla, jakie mają być dostarczone - nie podają jednak tego konkretnie. - Wszelkie szczegóły rozmów z kontrahentami objęte są tajemnicą handlową - odpowiada dziś Tomasz Głogowski, rzecznik PGG.

Wiadomo jednak, że w roku 2021 PGE zakupiła 8,7 mln ton węgla kamiennego za 2,5 mld zł, a w roku 2020 kupiła 7,1 mln ton węgla za 2,2 mld zł. Przeważającą większość tego surowca PGE zakupiła w PGG.

Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej o tych negocjacjach mówił jeszcze latem tak: - Wzrosły koszty produkcji węgla, chociażby z uwagi na wzrost cen stali - zaznaczał szef PGG. Oprócz tego wystrzeliły w górę ceny usług, energii elektrycznej. Już w czerwcu br. informowaliśmy, że według prognoz techniczno-ekonomicznych w Polskiej Grupie Górniczej wydatki spółki - mimo zmniejszającego się zatrudnienia i przy lekko rosnącym wydobyciu - będą w 2022 roku aż o 2,4 mld zł większe niż rok wcześniej.

Drogo już było - od kilku tygodni ceny węgla tanieją

Rozmów ws. cen surowca nie ułatwia dynamiczna sytuacja na rynku węgla - silny wzrost surowca do sierpnia 2022 r. i spadek cen obserwowany od września.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) podała, że indeks PSCMI1, obejmujący ceny węgla dla energetyki zawodowej, tylko w październiku 2022 r. zmniejszył się o 13,2 proc. w porównaniu z wrześniem i wyniósł 545,13 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 25,82 zł za GJ). ARP zaznacza, że w porównaniu z październikiem 2021 r. wynik ten jest lepszy o 121,3 proc.

Październik był kolejnym miesiącem, kiedy ceny węgla potaniały. ARP informuje, że indeks PSCMI1 we wrześniu 2022 r. spadł o 2,1 proc. w porównaniu z sierpniem i wyniósł 628,20 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 29,34 zł za GJ). W porównaniu z wrześniem 2021 r. wynik ten jest lepszy o 156,2 proc.

Ceny węgla mocno rosły do sierpnia - indeks PSCMI1 w sierpniu 2022 r. wyniósł 641,36 zł za tonę (w ujęciu jakościowym 30,36 zł za GJ).

To oznacza, że od sierpnia (641,36 zł za tonę i 30,36 zł za GJ) do października (545,13 zł za tonę i 25,82 zł za GJ) ceny węgla spadły o 96,23 zł na tonie i 4,54 ł na GJ.

Obniżaniu cen węgla na polskim rynku sprzyja import surowca. Do końca listopada do Polski sprowadzono blisko 12 mln ton węgla. Wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda zapowiada, że w grudniu do Polski przypłyną kolejne 2 mln ton węgla a po nowym roku dodatkowe 5 mln ton.

Cena w kontraktach z innymi klientami niż PGE wzrosła nawet dwukrotnie

PGG negocjowała w tym roku ceny z wieloma kontrahentami, spojrzenie na ich efekt może przybliżyć, jakie ceny mogą być uzgodnione.

- Węgiel dostarczany obecnie przez Polską Grupę Górniczą do elektrociepłowni kosztuje około 28 zł za gigadżul, natomiast przed podwyżką było to około 13 zł za gigadżul - mówił portalowi WNP.PL przedstawiciel firmy, która kooperuje z PGG. - W przypadku spółek energetycznych, z którymi już się dogadano, najprawdopodobniej te ceny zostały podwyższone do poziomu około 18-20 zł za gigadżul. Jednak nie jest to potwierdzona informacja - mówi nam jeden ze związkowców. - Natomiast widać, że ten węgiel z PGG i tak jest oferowany bardzo tanio w porównaniu z obecnymi cenami surowca na rynkach - dodaje.