Ładowarki do zarabiania. Za siedem lat ma być ich 10 tysięcy

To jest dopiero początek projektu, który zakłada ustawienie do 2030 roku 10 tysięcy ładowarek do samochodów elektrycznych. Pierwsze punkty ładowania postawiliśmy w Krakowie, w 2025 toku chcemy ich mieć co najmniej 500 - powiedział WNP.PL prezes Copernic GO Rahim Blak.

Spółka Copernic od lat działa na rynku farm fotowoltaicznych. Obecnie realizuje kilka projektów farm wiatrowych, a docelowo ma pozwolenia na budowę około 2,5 tysiąca MW mocy zainstalowanej. Dodatkowo aktywnie przygotowuje się do tworzenia i zarządzania siecią ładowarek do samochodów elektrycznych. Pomysł opiera się na systemie otwartym, w którym osoby wykupują tokeny i stają się przez to współwłaścicielami projektu.

- Nasz system opiera się na społeczności osób, które współuczestniczą finansowo w budowaniu stacji ładowania. Następnym krokiem jest dzielenie się co miesiąc wygenerowanym zyskiem przez każdą działającą stację. Pierwsza stacja uruchomiona została w Krakowie jeszcze przed formalnym zakończeniem zbiórki, która trwa do końca marca. Dla naszego rozwoju barierą nie są dziś pieniądze, ale pozyskiwanie gruntów, załatwianie przyłączy i oczekiwanie na pozwolenia od różnych urzędów - powiedział w rozmowie z WNP.PL prezes spółki Copernic GO Rahim Blak.

Copernic GO zakończył już budowę platformy do obsługi ładowarek oraz przygotował aplikację dla potencjalnych klientów. Zgodnie z planem do końca tego roku zostanie wydzierżawionych 100 działek pod budowę stacji. W 2025 roku ma być dostępnych 500 stacji, a w 2030 już 10 tysięcy, przy cym nie jest wykluczone, że z czasem do tego projektu dołączą z finansowym wkładem koncerny samochodowe i fundusze inwestycyjne.

Ładowarki będą zasilane certyfikowaną czystą energię z paneli fotowoltaicznych, farm wiatrowych, biogazu i elektrowni wodnych.