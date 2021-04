Lean to przede wszystkim sposób myślenia i działania ludzi

W spółce FPM już od 2017 r. wprowadzamy zmiany kultury pracy w oparciu o model zarządzania Lean. Zachęcamy naszych pracowników do tego, aby wskazywali, co można poprawić i usprawnić. Efekty tych działań przynoszą bardzo pozytywne korzyści - mówi o „Never-ending improvement” w FPM Barbara Wojtkowska-Latocha, kierownik Działu Organizacji i Planowania Produkcji w FPM.

- Jak wcześniej podkreśliłam skorzystaliśmy z narzędzi, które najefektywniej, naszym zdaniem, wpierają zmiany. Wśród przykładów na pewno jedną z ciekawszych praktyk jest wypracowanie standardu codziennych spotkań porannych na wydziale produkcji. Zrezygnowaliśmy z pracy ze standardowo wprowadzonymi identycznymi tablicami w poszczególnych obszarach produkcji, wypracowując z pracownikami, wspólną dla wszystkich etapów procesu, tablicę zleceń i tablicę problemów. Uzyskaliśmy proste i skuteczne narzędzie, a dzięki zaangażowaniu w ich tworzenie samych pracowników wzmocniliśmy nie tylko identyfikację z narzędziem, którym się posługują, ale jakże ważną komunikację. W ten sam sposób dokonujemy kolejno modyfikacji tablic we wszystkich obszarach, opracowując nasz standard zarządzania wizualnego. W wypracowywaniu standardów wspomagamy się często stosowanymi lekcjami jednotematycznymi (OPL). Wizualna forma zakomunikowania problemu, przedstawienie tego, co zrobiono źle i informacja o tym, jak zrobić to dobrze - wszystko to jest przekazane w prostej formie, łącząc krótką i jasną komunikację, która pozwala na szybkie zastosowanie tego narzędzia bezpośrednio po zidentyfikowaniu problemu.- Promujemy inicjatywę i wyróżnimy dobre pomysły, dlatego od października 2020 roku funkcjonuje w naszej firmie Program Kaizen – program wspierający ciągłe doskonalenie poprzez wdrażanie pomysłów pracowników na wszelkiego rodzaju usprawnienia. Najczęściej sami pracownicy najlepiej potrafią wskazać czego nam potrzeba, żeby ich praca była bezpieczna, a jednocześnie zapewniała odpowiednią produktywność. Zgłaszane pomysły są na bieżąco analizowane przez zespół Kaizen, te pozytywnie zaopiniowane, przekazywane do realizacji i oczywiście nagradzane.Program funkcjonuje od niedawna, ale działa coraz lepiej dlatego, że opiera się na wspieraniu inicjatywy samych pracowników. Również optymalizując procesy korzystamy z narzędzi Lean angażujących samych pracowników m.in. poprzez stosowanie obserwacji migawkowych na produkcji, do realizacji których włączani są pracownicy z różnych działów, wdrażamy system 5S, gdzie punktem wyjścia są posiadane zasoby, na bazie których opracowujemy stopniowo standardy. Staramy się efektywnie wykorzystywać powierzchnię na hali produkcyjnej, dostosowując ją do profilu produkcji i aktualnych potrzeb. Stopniowo modernizujemy posiadany park maszynowy z wykorzystaniem systemu TPM, tworząc nowy wymiar działu Utrzymania Ruchu.- Otwartość na zmianę łączy się oczywiście ze wspieraniem pracowników w zakresie ich rozwoju, ciągłego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych kompetencji. Nasi pracownicy nie tylko studiują, ale także biorą udział w szkoleniach mających na celu jakże ważną i często kluczową poprawę komunikacji w firmie. Jesteśmy w trakcie cyklicznych personalizowanych szkoleń, w których wspiera nas ceniona psycholog biznesu Pani Ilona Stawczyk.- Odpowiedź może być tylko jedna – zdecydowanie tak. Dzięki zmianie staramy się być lepsi, eliminować rutynę i przyzwyczajenia oraz walczyć z często powtarzanym „ bo zawsze tak było”. Podnoszenie poprzeczki motywuje i mobilizuje. Cały czas pracujemy nad tym, by Lean stał się częścią normalnych zadań, częścią codziennej pracy, w której problemy były, są i na pewno będą, ale właśnie one motywują do działania. Stałe zaangażowanie pracowników w identyfikację marnotrawstw pozwala szukać najlepszych i najprostszych rozwiązań. W realizacji celów i utrzymaniu standardów efektywności pomaga nam monitorowanie przyjętych wskaźników, dla których zawiesiliśmy poprzeczkę dość wysoko, ale nie chodzi przecież o to by było zawsze „zielono”. Stan idealny – „prawdziwa północ” Toyoty, czyli zero braków, 100 proc. wartości dodanej i bezpieczeństwo ludzi na pewno powinny być celem, jednak drogą do jego osiągania jest ciągłe doskonalenie – nasz „Never-ending improvement”. Warto zmieniać i doskonalić – to zawsze przynosi dobre efekty i satysfakcję!