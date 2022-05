Łeba stanie się centrum offshore. Kolejny port serwisowy powstanie w mieście

Przez minimum 25 lat port w Łebie posłuży do serwisowania morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. Należąca do Orlenu i Northland spółka podpisała umowę na dzierżawę terenu. W ten sposób Łeba stanie się prawdziwym centrum offshore, gdyż w mieście swoje centrum serwisowe zlokalizował również norweski koncern Equinor, budujący morską farmę razem z Polenergią.

Port serwisowy to jeden z kluczowych elementów budowy morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o łącznej mocy do 1,2 GW. To wspólne przedsięwzięcie realizowane przez Grupę Orlen i Northland Power.

Orlen planuje uruchomienie pierwszej morskiej farmy wiatrowej w 2026 roku. Będzie ona zlokalizowana ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa.

W Łebie port serwisowy na potrzeby swoich morskich farm wiatrowych na Bałtyku zlokalizował Equinor, który inwestycję realizuje wspólnie z Polenergią.

Wraz z podpisaniem umowy spółka Baltic Power pozyskała teren o powierzchni ok. 1,1 hektara, na którym wybudowana zostanie baza, umożliwiająca rejsy jednostek serwisowych obsługujących około 70 turbin, które mają stanąć na Bałtyku.

- Pozyskanie portu serwisowego jest niezwykle istotne dla sprawnego funkcjonowania inwestycji, która za kilka lat będzie w stanie zasilić nawet milion gospodarstw domowych - mówi cytowany w komunikacie Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Zgodnie z założeniami, baza serwisowa farmy Orlenu będzie na stałe obsługiwała minimum 2 jednostki CTV (Crew Transfer Vessels) przeznaczone do transportu personelu serwisowego oraz sprzętu. Każda z nich może zabrać na pokład jednorazowo do 24 techników wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem. Trasę z portu na obszar farmy, wynoszącą 16 mil morskich, statki będą pokonywały w ok. 40 minut, co stanowi najlepszy wynik spośród wszystkich rozpatrywanych lokalizacji dla bazy.



Jak tłumaczy Orlen, port serwisowy to jeden z kluczowych elementów całej inwestycji. Od jego lokalizacji, odległości od obszaru farmy, a tym samym responsywności ekip serwisowych, zależy efektywność jej pracy i stabilność dostaw energii.

- Port w Łebie najlepiej odpowiada na wszystkie nasze założenia i potrzeby, a przy tym posiada duży potencjał dla dalszego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – podkreśla Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, prezes Zarządu Baltic Power.