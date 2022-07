Legendarną elektrownię czeka ogromny remont. Drugiej takiej nie ma w Polsce

PGE Energia Odnawialna podpisała z konsorcjum firm Mostostal Warszawa i GE Hydro France umowę na modernizację części technologicznej elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar. Wartość umowy to 1,12 mld brutto.

22 lipca 2022 r. konsorcjum firm Mostostal Warszawa (partner - udział w konsorcjum 44,86 proc.) i GE Hydro France (lider - udział w konsorcjum 55,14 proc.) zawarło z PGE Energia Odnawialna umowę na wykonanie w trybie generalnego realizatora inwestycji modernizacji części technologicznej elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar.

Przedmiot modernizacji

W ramach umowy modernizacja części technologicznej elektrowni obejmuje przeprowadzenie modernizacji czterech hydrozespołów wraz z instalacjami pomocniczymi, układu wyprowadzenia mocy z generatora, montaż rozruchu częstotliwościowego (SFC), modernizację układów zasilania 30kV, 6,3kV, niskiego napięcia, układów aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, konstrukcji betonowych obudów silnikoprądnicy, sztolni ewakuacyjnej, układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Spokojna eksploatacja przez ponad 35 lat

Planowana modernizacja pozwoli na obniżenie kosztów pracy obiektu.

Świadcząca usługi regulacyjne dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) elektrownia Porąbka-Żar należy do najważniejszych obiektów grupy kapitałowej PGE. Zbudowana wewnątrz góry Żar jest nie tylko drugą co do wielkości elektrownią szczytowo-pompową w Polsce, ale także jedyną elektrownią podziemną w kraju.

Obiekt rozpoczął pracę 31 grudnia 1979 r. Od tego czasu odgrywa jedną z najważniejszych ról w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), jako ważne źródło mocy szczytowej, regulacyjnej i interwencyjnej. Stanowi naturalny magazyn energii pozwalający reagować na zmieniające się warunki pracy systemu KSE, zapewniając mu stabilną pracę.

W elektrowni pracują cztery hydrozespoły odwracalne (pompo-turbiny), o mocy znamionowej 125 MW każdy i prędkości obrotowej 600 obr.na minutę. Hydrozespół posiada wirnika o średnicy 2918 mm, generator-silnik o mocy pozornej 150 MVA i napięciu znamionowym 13,8 kV oraz silnik rozruchowy do pracy pompowej o mocy 8 MW.

Wszystkie podstawowe urządzenia elektrowni, w tym: hydrozespoły, transformatory blokowe oraz nastawnia elektrowni umieszczone są w podziemnej komorze o długości 123 m, szerokości 27 m i wysokości 40 m.

Należąca do grupy kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce.

