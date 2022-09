Lek na wysokie ceny energii jest tylko jeden

ONZ ostrzega, że temperatura rośnie, a wraz z nią siła ekstremalnych zjawisk. Wg naukowców z Oxford’s Smith School of Enterprise and the Environment remedium na kryzys jest przyspieszona transformacja energetyczna do odnawialnych źródeł, mogąca przynieść 12 bln dol. oszczędności.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Z najnowszego raportu „United in Science,” wydanego przez instytucje ONZ, w tym Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) wynika, że ekstremalne zjawiska atmosferyczne przybiorą w najbliższym czasie znacznie na sile. Ponadto przy tym tempie odchodzenia od paliw kopalnych nie uda nam się nie przekroczyć wzrostu globalnej temperatury o 1,5 stopnia względem epoki przedprzemysłowej, co zakładało Porozumienie Paryskie.



Z kolei najnowsze badanie naukowców z Uniwersytetu w Oksfordzie pokazuje, że przyspieszona transformacja energetyczna pozwoli nam zaoszczędzić nawet do 12 bilionów dolarów do 2050 roku – włączając w to wydatki na inwestycje w OZE i bez względu na koszty jakie poniesiemy w związku ze zniszczeniami, spowodowanymi przez zmiany klimatu.

Według raportu “United in Science,” wzrost globalnej temperatury powyżej 1,5 stopnia Celsjusza nastąpi w ciągu najbliższych pięciu lat. Świat ucina też emisje gazów cieplarnianych znacznie wolniej niż rządy same się do tego zobowiązywały na corocznych szczytach klimatycznych.

Ostatnie lata były najcieplejsze w historii, a w następnych będzie jeszcze goręcej

W najbliższych latach należy się więc spodziewać wzrostu częstotliwości i siły takich zjawisk jak susze, fale gorąca, silne burze, dzikie pożary czy powodzie. Mogą one osiągnąć rozmiary dotąd niespotykane.

Z raportu wynika, że ostatnie siedem lat było najcieplejsze, od kiedy mierzymy temperaturę, i istnieje 48 procent szans, że w latach 2022-2026 wzrost globalnej temperatury przekroczy 1,5 stopnia, w stosunku do epoki przedindustrialnej. Poza tym istnieje aż 93 procent prawdopodobieństwa, że w tym samym czasie, któryś rok będzie cieplejszy niż rekordowy rok 2016.

Publikacja wskazuje też, że chociaż w trakcie pandemii emisje gazów cieplarnianych nieco spadły, znowu wróciliśmy do poziomów przedpandemicznych, a emisje wciąż rosną.



Deklaracje poszczególnych krajów dotyczące cięcia emisji są niewystarczające, by zatrzymać wzrost temperatury na 1,5 stopniach. W tym momencie wywołane przez zmiany klimatu ekstremalne zjawiska pogodowe kosztują świat dziennie 200 milionów dolarów, jeśli chodzi o straty dla gospodarek.



Przy tym tempie wzrostu temperatury do 2050 roku, 1,6 miliarda ludzi, żyjących w 97 miastach na świecie, będzie narażona na temperatury sięgające co najmniej 35 stopni przez 3 miesiące w roku.

Szybka transformacja energetyczna nie taka droga jak się wydawało

Z kolei najnowsze badanie opublikowane przez naukowców z Uniwersytetu w Oksfordzie pokazuje, że transformacja energetyczna może nam przynieść oszczędności na poziomie nawet 12 bilionów dolarów do 2050 roku, wliczając w to koszty inwestycji w OZE.

Naukowcy wzięli w swoich obliczeniach pod uwagę najbardziej popularne technologie OZE, a więc energię słoneczną, wiatrową, baterie i elektrolizery. Zwrócili uwagę, że oszczędności wynikają z tego, że energia ze źródeł odnawialnych systematycznie tanieje i będzie tanieć, podczas gdy cena energii pochodzącej ze spalania paliw kopalnych, chociaż waha się wobec różnego rodzaju zawirowań, to po ujęciu w niej czynnika inflacyjnego od 140 lat pozostaje właściwie taka sama.

Tymczasem zapotrzebowanie na energię stale rośnie, a od kilku dekad cena fotowoltaiki, energii wiatrowej i baterii spada średnio o 10 procent rocznie. Naukowcy z Oksfordu podkreślają, że wiele rządów i prywatnych podmiotów była przez lata niechętna transformacji, bo błędnie szacowano cenę energii odnawialnej, zawyżając ją.

- Stare modele przewidywały wysokie koszty transformacji i budowy gospodarki zeroemisyjnej, co odstraszało wiele firm of inwestycji w OZE i sprawiało, że rządy obawiały się przyjmowania polityk, które przyspieszą transformację i zredukują nasze uzależnienie od paliw kopalnych. Jednak ceny czystej energii ostro spadły w ciągu ostatnich 10 lat, znacznie szybciej niż według tamtych modeli – powiedział Rupert Way, jeden z naukowców z Oxford’s Smith School of Enterprise and the Environment, który jest współautorem badania.

Transformacja receptą zarówno na kryzys klimatyczny jak i energetyczny

Co więcej badacze wykazali, że czym szybciej przeprowadzimy transformację, tym więcej pieniędzy zaoszczędzimy, ale jeśli w transformacji uwzględnilibyśmy energię nuklearną jako grającą dominującą rolę, wówczas może ona kosztować nas nawet o 25 bilionów dolarów drożej niż w przypadku oparcia jej o samo OZE.

Atak Rosji na Ukrainę, a co za tym idzie turbulencje polityczne między Zachodem, a Kremlem odbiły się na cenach energii dla europejskich konsumentów. Ich wzrost jest głównie wynikiem znacznego uzależnienia krajów UE od rosyjskich, kopalnych źródeł energii. Posiadając własne, źródła odnawialne taka sytuacja nie miałaby miejsca.



Co więcej, wziąwszy pod uwagę tempo w jakim zachodzą zmiany klimatyczne i towarzyszące im zniszczenia, a także cenę energii konwencjonalnej okazuje się, że jeśli chodzi o koszty które niesie za sobą transformacja, koniec końców światowe PKB na niej nie straci, a zyska - uważają autorzy raportu.



Naukowcy z Oksfordu pokazują w swoim badaniu także, że w całej transformacji najdroższa będzie nie budowa instalacji OZE, a zwiększenie zdolności sieci elektrycznych. Przewidują, że w 2050 roku przy założeniu szybkiej transformacji będziemy musieli przeznaczyć na ich rozwój i utrzymanie nawet 670 miliardów dolarów. Jednak gdybyśmy zdecydowali się nie przeprowadzić transformacji wcale, koszt ten zmaleje zaledwie do 530 miliardów dolarów rocznie.

