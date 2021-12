Lepiej już było. Energetykę prosumencką czekają spadki

Rok 2021 r. nie był łatwy dla branży fotowoltaicznej. Do najważniejszych wydarzeń z pewnością należały zmiany obowiązującego systemu wsparcia dla energetyki prosumenckiej oraz rosnące ceny modułów.

Największe targi poświęcone PV

Trendy na rok 2022 - stymulacja autokonsumpcji

W jego ocenie ważnym wydarzeniem dla branży w mijającym roku były targi Intersolar Europe. To wiodące na świecie targi branży solarnej, które co roku odbywają się w centrum wystawowym Messe München w Niemczech. W ubiegłym roku na skutek pandemii nie mogły się odbyć. W 2021 roku złagodzenie obostrzeń dało możliwość uczestniczenia w nich.Wydarzenia (wystawa i konferencje) koncentrowały się zarówno na obszarach fotowoltaiki, technologii solarno-termicznych, elektrowni słonecznych, jak i infrastrukturze sieciowej oraz rozwiązaniach z zakresu integracji energii odnawialnej.- Z poziomu dystrybutora fotowoltaiki to niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ daje okazję do spotkań z partnerami biznesowymi i rozmów na temat nowości. Wszystko po to, aby produkty kierowane naszym Klientom były innowacyjne i gwarantowały najlepsze rozwiązania fotowoltaiczne – podkreśla Piotr Kisiel.Według prognoz ekspertów branża fotowoltaiczna nie spodziewa się zupełnego odwrotu od inwestycji we własną elektrownię. Zwłaszcza małych i średnich firm, gdzie upusty nie są aż tak istotne, ponieważ wielkość i moc instalacji jest zwykle dopasowana do zapotrzebowania każdego przedsiębiorstwa, której zazwyczaj profil zużycia energii pokrywa się z mocą produkcji z fotowoltaiki. Ceny energii i jej zużycie gwałtownie rosną, dlatego ten segment z pewnością będzie dalej rozwijał się bardzo dynamicznie.Polski rząd już zapowiedział Program Mój Prąd 4.0. Nabory rozpoczną się najpewniej w pierwszym kwartale 2022 roku. Oprócz wsparcia fotowoltaiki, urzędnicy będą kłaść nacisk na wsparcie technologii umożliwiającej autokonsumpcję energii z fotowoltaiki. Mają pojawić się dotacje do akumulatorów, banków energii oraz innych form magazynowania energii, a także do ładowarek samochodów elektrycznych.