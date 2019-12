Leszek Juchniewicz: Gospodarstwa domowe i tak odczują wzrost cen energii

Odbiorcy indywidualni są zadowoleni z tego, że w 2020 r. nie wzrosną im ceny energii w taryfie. Jednak doświadczą podwyżek cen energii w sposób pośredni, kupując różne produkty wytwarzane w oparciu o taryfy biznesowe. A ceny energii dla biznesu wzrosną o kilkanaście procent - mówi WNP.PL Leszek Juchniewicz, doradca prezydenta Pracodawców RP, były prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

- Będą one wynosić raczej kilkanaście niż kilkadziesiąt procent, zakładam, że będą nie wyższe niż 20 proc. Prawdopodobnie odbiorcy z grup B i C muszą się liczyć z takim wzrostem. Ciekawą, w tym kontekście, jest z pewnością zapowiedź premiera Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych, iż rząd szykuje rekompensaty dla odbiorców energii. Można się domyślać, iż chodzi o odbiorców biznesowych. Szczegółów na dziś nie znamy, ale sama zapowiedź dowodzi, iż kolejny raz rząd zamierza kompensować odbiorcom energii skutki działania mechanizmu rynkowego.- Nie jest to najlepsze rozwiązanie. Przedsiębiorcy niechętnie akceptują wzrosty kosztów swojej działalności, ale też przywiązują ogromną wagę do zasad rynkowych. Jeśli te nie są respektowane i zastępowane administracyjną ingerencją, to z reguły nie jest to dobrze odbierane. Co więcej - rodzi złe skojarzenia z poprzednim system i groźbą gospodarki niedoborów. Byłoby lepiej, gdyby pozwolić jednak działać obiektywnym mechanizmom rynkowym. W przeciwnym razie - będziemy stale oddalać się od modelu społecznej gospodarki rynkowej, zapisanej w naszej Konstytucji.