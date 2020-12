Lewiatan pozytywnie o większym celu redukcji emisji gazów cieplarnianych

Neutralność klimatyczna to ogromna szansa i wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw oraz gospodarki – oceniła Konfederacja Lewiatan, komentując klimatyczne wyniki szczytu UE. Większa redukcja emisji gazów cieplarnianych ułatwi neutralność klimatyczną - dodano.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że przywódcy Unii Europejskiej osiągnęli w piątek porozumienie w sprawie zwiększenia celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku.

"Postanowiliśmy zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku" - napisał. Rozmowy w tej sprawie trwały w nocy w Brukseli na szczycie UE.

"W ostatnim czasie Komisja Europejska zaproponowała podwyższenie celu redukcyjnego gazów cieplarnianych na rok 2030 z 40 proc. na 55 proc. Przywódcy krajów unijnych zaakceptowali (...) ten ambitny plan" - przekazał w piątkowym komentarzu Lewiatan.

Dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Dorota Zawadzka-Stępniak wskazała, że "większa redukcja emisji gazów cieplarnianych ułatwi osiągnięcie neutralności klimatycznej".

"Biznes popiera cel neutralności klimatycznej, a porozumienie w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku jest ważnym krokiem na tej drodze. Neutralność klimatyczna to ogromna szansa dla polskich przedsiębiorców do zbudowania przewag konkurencyjnych naszej gospodarki, wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań i zagwarantowania przyjaznej społecznie transformacji" - powiedziała cytowana w komunikacie Zawadzka-Stępniak.

Zdaniem Lewiatana, "bardzo ważne znaczenie dla Polski w dochodzeniu do neutralności klimatycznej będzie miało wsparcie finansowe dla transformacji energetycznej i technologicznej ze strony UE i wykorzystanie mechanizmu sprawiedliwego podziału obciążeń z uwzględnieniem środków kompensujących dla poszczególnych państw członkowskich".

"Z punktu widzenia społecznego, jak i gospodarczego jedynie sprawiedliwa transformacja może zakończyć się sukcesem" - wskazano.

Lewiatan przekazał, że biznes popiera cel neutralności klimatycznej, ale widzi brak strategii rządu w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu.

"Z badań Lewiatana wynika, że 93 proc. polskich przedsiębiorców uważa, że podwyższenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 55 proc. w 2030 roku ułatwi osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku" - zauważa Konfederacja Lewiatan.

Obecny cel to ograniczenie emisji o 40 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomem z roku 1990.

Komisja Europejska zaproponowała we wrześniu, by cel redukcji gazów cieplarnianych podnieść z obecnych 40 do 55 proc. Na szczycie UE w październiku rozmawiali na ten temat przywódcy państw członkowskich, jednak zdecydowali, że ostateczną decyzję podejmą na posiedzeniu w grudniu.

W październiku Parlament Europejski poparł w głosowaniu podniesienie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 rok do 60 proc. w porównaniu do emisji z roku 1990. Rezolucja PE jest mandatem do negocjacji ostatecznego kształtu prawa klimatycznego z Radą, czyli państwami UE.

Przedstawiona na początku tego roku przez KE propozycja prawa klimatycznego jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu, sztandarowego programu obecnej Komisji, który ma sprawić, że do 2050 roku Unia Europejska będzie neutralna klimatycznie.