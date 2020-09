Lewica domaga się powołania pełnomocnika ds. transformacji energetycznej dla woj. łódzkiego

Trzeba powołać pełnomocnika ds. transformacji energetycznej dla województwa łódzkiego, a następnie przygotować terytorialny plan transformacji regionu - strategiczny dokument, który pozwoli nam sięgnąć unijne pieniądze - oświadczyła w czwartek posłanka Lewicy Anita Sowińska.

Posłanka, która jest szefową Parlamentarnego ds. Zielonego Ładu dla Polski przedstawiła na czwartkowej konferencji prasowej wnioski z wyjazdowego posiedzenia zespołu w Bełchatowie (woj. łódzkie), w którym obok posłów uczestniczyli też samorządowcy, przedstawiciele związków zawodowych, organizacji społecznych, ekologicznych oraz naukowych. Posiedzenie poświęcone było transformacji energetycznej na przykładzie kopalni w Bełchatowie, ale także inwestycji dla wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew.

"Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do tego, że transformacja energetyczna jest nieunikniona. Niezależnie od tego, czy rząd tego chce, czy nie i niezależnie czy samorządy pomagają albo czy PGE pomaga" - powiedziała Sowińska.

Transformacja - podkreśliła - ma już miejsce. "Ekonomia jest taka, że zmusza nas, Polskę, do transformacji energetycznej. Ceny energii w Polsce są najwyższe w hurcie w Europie i to jest główny powód tego, że my musimy naszą energetykę zmienić" - podkreślała.

Posłanka mówiła, że mieszkańcy, a w szczególności pracownicy kopalni i elektrowni czują się osamotnieni i opuszczeni, czują niepewność "są mamieni odkrywką w Złoczewie, której nie będzie, bo ona jest po prostu nieopłacalna". Zaznaczyła, że Bełchatów jest gotowy na zmiany.

"Marszałek województwa łódzkiego i rząd muszą się w końcu wziąć do roboty i wziąć odpowiedzialność za transformację energetyczną w tym regionie. Przede wszystkim trzeba powołać pełnomocnika ds. transformacji energetycznej wzorem Wielkopolski - to się da zrobić. A następnie trzeba przygotować terytorialny plan transformacji regionu, który będzie takim strategicznym dokumentem, który pozwoli nam sięgnąć unijne pieniądze" - powiedziała Sowińska i zaapelowała do ministra klimatu Michała Kurtyki i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, aby poważnie potraktowali mieszkańców Bełchatowa.

Według szacunków PGE GiEK wydobycie na poziomie zbliżonym do obecnego - niecałych 40 mln ton rocznie - ze złóż Szczerców i Bełchatów będzie możliwe do roku 2030-2032. Potem ma spadać, ze względu na wyczerpywanie się złóż. Złoże Bełchatów miałoby być eksploatowane do ok. 2038 r.

28 marca 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję środowiskową dla wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew. Od decyzji odwołanie do GDOŚ złożyła organizacja ekologiczna Greenpeace. Od tego czasu GDOŚ kilkakrotnie przekładał termin rozpatrzenia sprawy. Obecnie wyznaczony jest on 30 listopada.

Na wniosek spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna postępowanie w sprawie udzielenia koncesji na wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew wszczęto pod koniec kwietnia 2019 r.

PGE GiEK szacowało, że przy spełnieniu wszystkich warunków, rozpoczęcie eksploatacji Złoczewa byłoby możliwe najwcześniej od 2032 r., a węgiel z tego złoża mógłby zastąpić paliwo z innych odkrywek i zagwarantować dalsze działanie elektrowni Bełchatów.