Lewica: Polska ma warunki, by stać się liderem rynku pomp ciepła

Jesteśmy liderem na rynku baterii dla elektromobilności. Lewica przekonuje, że możemy to powtórzyć z pompami ciepła. Mamy potencjał, ale wiele zależy od decyzji rządu.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na „Kanale Wyborczym” WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o konkurencyjności polskiego przemysłu.

- Mamy wiedzę i potrzebnych ludzi do wchodzenia w nowe segmenty. Jednak tam gdzie już mamy przewagi konkurencyjne, rząd chce to sabotować - przekonuje Maciej Konieczny, poseł Lewicy.

Oprócz niego w dyskusji uczestniczyli: Adam Gawęda z Prawa i Sprawiedliwości, Jakub Kalus z Konfederacji, Gabriela Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej oraz Piotr Strach z Polski 2050.

Zobacz całą debatę dotyczącą polskiego przemysłu. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

- Pamiętamy, jak premier Mateusz Morawiecki zaczął swoje rządy od zamaszystych prezentacji w Power Point, gdzie i jaki rodzaj przemysłu będzie w Polsce rozwijany. Wiele lat później nadal jesteśmy na etapie tych prezentacji, bo realna strategia nie powstała - twierdzi Maciej Konieczny, poseł Lewicy.

Konieczny zgadza się z tym, że polski przemysł nie jest w dramatycznym momencie.

- Dużo korzystamy na naszym położeniu w Europie, co poprawia nasz eksport. Przemysł został wzmocniony bezpośrednimi zagranicznymi inwestycjami i stabilizuje naszą gospodarkę także dzięki temu, że jest różnorodny - dodaje polityk Lewicy.

Pora zapalić zielone światło dla nowych sektorów w przemyśle

Przedstawiciel Lewicy przekonuje jednak, że działania rządu utrudniają funkcjonowanie wybranych gałęzi przemysłu.

- Polska jest obecnie wiodącym producentem baterii do samochodów. Oprócz nas liczy się tylko kilka krajów. I jaka jest obecnie strategia polskiego rządu? Walczymy z samochodami elektrycznymi. To jest absurd. Tam, gdzie już mamy przewagi konkurencyjne, rząd chce to sabotować - dodaje Maciej Konieczny.

Parlamentarzysta jest przekonany, że nie jest to jedyny segment, w którym polskie firmy mogą konkurować z największymi, światowymi graczami.

- Jeżeli wiemy, że Polska jest znaczącym producentem sprzętu AGD, a w dodatku mamy sektor produkujący tradycyjne kotły grzewcze, który traci rację bytu, to powinniśmy stworzyć bazę do produkcji pomp ciepła na rynek europejski. Mamy wiedzę i potrzebnych do tego ludzi - przekonuje Konieczny.

Według Lewicy Polska nie ma skutecznej reprezentacji w Unii Europejskiej, a jedynie protestuje

Maciej Konieczny uważa, że na obecne problemy wynikające z zaostrzających się regulacji w Unii Europejskiej rząd Zjednoczonej Prawicy zapracował sobie sam.

- Zgadzam się z tym, że nie możemy przystać na to, że unijna polityka nie uwzględnia tego, że w Polsce jeszcze dłuższy czas będziemy produkować prąd z węgla. To będzie oczywiście wpływało na obniżenie konkurencyjności polskiego przemysłu. Do tego są potrzebne twarde negocjacje i konkretne rozmowy na arenie europejskiej. Tymczasem nie mamy skutecznej reprezentacji w Europie, która byłaby w stałym dialogu z przedstawicielami Unii Europejskiej, negocjując na wczesnym etapie kształty tych polityk - podkreśla poseł Lewicy.