Liberalizacja prawa dla wiatraków budzi głosy sprzeciwu

Do Sejmu trafiła autopoprawka rządu do tzw. Ustawy wiatrakowej. Dodatkowe regulacje mają skłonić gminy do podejmowania decyzji o lokalizacjach farm wiatrowych w pobliżu domów.

Temat budowy farm wiatrowych budzi kontrowersje.

Mało mówi się o negatywnym oddziaływaniu wiatraków na ludzi i środowisko.

Sceptycy zaznaczają przy tym, że energetyka wiatrowa jest niestabilna.

Nie mówimy o pojedynczych wiatrakach, lecz o dużych farmach wiatrowych, które mają powstać w pobliżu domów

Jak informuje „Nasz Dziennik“ z 22 grudnia 2022 roku, mieszkańcy mogliby uzyskać status prosumenta wirtualnego. Taka osoba byłaby traktowana jako wytwarzająca energię na własne potrzeby, z tym że z instalacji, która została do sieci przyłączona w innym miejscu niż miejsce zamieszkania tej osoby.

Jak wskazano w gazecie, tego typu rozwiązanie miałoby nakłonić osoby, w tym i gminy, które nie chcą bliskiego sąsiedztwa wiatraków, do zgody na ich budowę.

- Ciągle bardzo mało się mówi o negatywnym skutku oddziaływania wiatraków na środowisko i na człowieka - zaznacza Krystyna Szyszko ze Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski im. prof. Jana Szyszko, cytowana w "Naszym Dzienniku".

- I nie mówimy tutaj o pojedynczych wiatrakach, lecz o dużych farmach wiatrowych, które mają powstać w pobliżu domów. Wiele publikacji, badań zwraca na tę kwestię uwagę, w tym na zmianę cyrkulacji powietrza czy negatywny wpływ na środowisko i nie powinniśmy pozostawać wobec tego obojętni. Jeżeli teraz podchodzi się do kwestii farm wiatrowych w ten sposób, że rożnymi sposobami próbuje się „korumpować” samorządy, aby wydawały pozytywne decyzje o lokalizacji farm, jest to bardzo złe podejście. Na pierwszym miejscu powinny być życie i zdrowie człowieka - podkreśla Krystyna Szyszko.

Gazeta pisze, że rządowy projekt ustawy dotyczący budowy elektrowni wiatrowych de facto znosi obowiązującą zasadę 10H, przewidującą, że odległość nowej elektrowni wiatrowej nie może być mniejsza niż 10-krotność wysokości wiatraka. Ujęto bowiem, że ta zasada może zostać wyjątkowo zmieniona przez władze gminy na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odległość od zabudowań mieszkalnych nie będzie mogła być jednak mniejsza niż 500 m.

Dokładamy do tego, kupując wszystko z zagranicy

Zdaniem prof. Władysława Mielczarskiego z Politechniki Łódzkiej zrobimy zły interes, jeżeli wpuścimy wiatraki jeszcze bliżej zabudowań mieszkalnych.

- Przede wszystkim do tego dokładamy, kupując wszystko z zagranicy - zaznacza prof. Mielczarski w "Naszym Dzienniku".

- Zyskują głównie producenci części do wiatraków, właściciele technologii. Nie są dobre też te ostatnio proponowane rozwiązania, które korumpują gminy, aby wydawały decyzje o lokalizacji elektrowni wiatrowych. Próbuje się wręcz przekupić gminy w zamian za energię. Stawia to je w pewnym konflikcie interesów. Decyzje powinny jednak zapadać zgodnie z pewnymi standardami - podkreśla prof. Mielczarski.

Jak zaznaczono w „Naszym Dzienniku”, rząd nie kryje powodów zmian; liberalizacja prawa wiatrakowego jest dokonywana jako realizacja jednego z kamieni milowych w zamian za uruchomienie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy.