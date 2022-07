Liberalizacja ustawy wiatrakowej rozbudza nadzieje. Branża liczy na reaktywację

Rząd przyjął długo wyczekiwany projekt liberalizacji tzw. ustawy odległościowej. Utrzymuje ona w mocy zapis, że minimalna odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań to 10-krotność wysokości wiatraka (zasada 10H), jednak nie wyklucza jej pominięcia na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rząd przewiduje, że zmiany przepisów pobudzą branżę, a tym samym zwiększą ilość mocy zainstalowanej w onshorze.

Zapytaliśmy inwestorów i wykonawców inwestycji. jak oceniają nowy projekt ustawy i czy wiążą z nim swoje biznesowe plany.

Firmy z branży liczą, że po latach stagnacji nastąpi rozwój nowych projektów wiatrowych.

Vestas: to jest pozytywny sygnał dla branży. Czekamy na uchwalenie

- Z radością obserwujemy, że rząd widzi potrzebę modyfikacji zasady odległościowej 10H i podjęto działania w tym kierunku. Mamy nadzieję, że proces legislacyjny przebiegnie sprawnie i szybko. Po latach stagnacji w rozwoju nowych projektów wiatrowych, modyfikacja ustawy odległościowej umożliwi inwestorom instalowanie najnowocześniejszych technologii, na co czekamy. Energetyka wiatrowa, to nie tylko przyjazne dla środowiska, ale także konkurencyjne źródło energii, co w Polsce ma kluczowe znaczenie. Polityczne wsparcie rozwoju OZE w Polsce jest ważnym fundamentem dla budowania, w sposób zrównoważony, niezależności energetycznej – powiedziała WNP.PL Jagna Kubańska-Łyczakowska, doradczyni ds. politycznych z duńskiej firmy Vestas (producent turbin).

Firma liczy także na rozwijanie nowych projektów.

- Vestas Polska zatrudnia ponad 600 wysokowykwalifkowanych specjalistów w branży i ma swoje przedstawicielstwa w 20 lokalizacjach w całym kraju. Planujemy zostać w Polsce długofalowo i rozwijać projekty offshorowe i onshorowe. Wejście w życie nowelizacji ustawy odległościowej wymaga czasu. Wierzymy, że nowe projekty doprowadzą do wzrostu zatrudnienia w naszej firmie, dzięki zwiększonym wydatkom na lądowe projekty wiatrowe – dodała Jagna Kubańska-Łyczakowska.

Polska Grupa Energetyczna będzie mogła dokończyć zawieszone projekty

- Zgodnie ze strategią, Grupa PGE zamierza do 2030 r. uruchomić 1 GW dodatkowych mocy w lądowych farmach wiatrowych i łącznie posiadać do końca dekady 1,7 GW mocy zainstalowanej w tej technologii. Plan ten będzie realizowany zarówno poprzez budowę nowych elektrowni wiatrowych jak i akwizycję gotowych projektów (takich jak nabyte ostatnio trzy farmy o łącznej mocy 84,2 MW). Obecnie Grupa PGE dysponuje zamrożonymi projektami wiatrowymi o mocy ok. 150 MW w bardzo dobrych lokalizacjach, z czego większość znajduje się w województwach: pomorskim i zachodniopomorskim. Nowelizacja tzw. ustawy odległościowej pozwoli PGE odmrozić te projekty i zrealizować zaplanowane wcześniej inwestycje wiatrowe – powiedział nam Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Polska spółka Elemont: liberalizacja bezwzględnego prawa to zmiana na lepsze

- Uważamy, że nowelizacja ustawy jest niezbędna do dalszego rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie w naszym kraju. Obecnie ustawa 10H zawęża możliwości rozwoju tego sektora. Nowelizacja tej nadmiernie restrykcyjnej ustawy niewątpliwie da dużo większe możliwości inwestorom, a jednocześnie nie jest bezwarunkowym pozwoleniem na budowanie farm wiatrowych w dowolnej lokalizacji. Każde miejsce charakteryzuje się innymi warunkami, inną zabudową, a ich mieszkańcy różną wrażliwością społeczną. Ustawa ta na tyle zmienia obecną sytuację, że pozwala na budowę lądowych farm wiatrowych na terenach, gdzie nie ma ku temu przeciwwskazań, lecz bezwzględność dotychczasowego prawa, uniemożliwiała takie przedsięwzięcia – powiedział WNP.PL Paweł Bargieł, członek zarządu i dyrektor ds.rozwoju Elemont, firmy, która zajmuje się wykonywaniem inwestycji onshorowych.

Polska firma liczy również na napływ nowych inwestycji obshorowych.

- Jesteśmy przekonani, że nowa ustawa otworzy rynek inwestycyjny i poszerzy możliwości rozwoju biznesu. Z biegiem czasu pojawią się nowe projekty farm wiatrowych, co sprawi, że sektor będzie mógł się rozwijać bez blokady na poziomie ustawodawstwa – dodał Bargieł.