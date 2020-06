Liczba instalacji PV w Polsce rośnie w zawrotnym tempie

Aktualna moc wszystkich polskich instalacji fotowoltaicznych (PV) to już ponad 1,83 GW, z czego prosumenci generują aż 1,2 GW - poinformował w we wtorek (2 czerwca) resort klimatu. Dodano, że w ciągu 5,5 roku moc w instalacjach PV zwiększyła się o 9 tys. proc.

W poniedziałek ruszyła ogólnopolska kampania zachęcająca Polaków do wytwarzania taniej energii elektrycznej na własne potrzeby przez instalację paneli fotowoltaicznych na dachach domów jednorodzinnych. Resort klimatu poinformował, że ambasadorką akcji została aktorka Małgorzata Kożuchowska, a kampania jest realizowana przez MK, NFOŚiGW oraz bank PKO.

"Celem kampanii jest budowanie świadomości nt. możliwości płynących z wykorzystania energii odnawialnej w polskich domach jednorodzinnych oraz rozwijanie naszego rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych" - podkreślono.

Resort podał, że obecnie moc wszystkich polskich instalacji PV to już ponad 1,83 GW, z czego prosumenci generują aż 1,2 GW. "Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, na koniec 2014 r. mieliśmy 20 MW mocy fotowoltaicznych, co oznacza, że w ok. 5,5 roku ta moc wzrosła aż o 9 tysięcy proc." - podkreślono.

Jak dodano, Polska jest obecnie na 5. miejscu w UE, jeśli chodzi o przyrost nowych mocy fotowoltaicznych.

Ministerstwo zwróciło ponadto uwagę, że dzięki fotowoltaice osiągamy efekt ekologiczny emitując o ponad 1,5 mln ton CO2 rocznie mniej.

Od 30 sierpnia ub.r. właściciele domów jednorodzinnych mogą starać się o dotacje na montaż mikro instalacji fotowoltaicznych w ramach programu "Mój prąd". Ma on budżet 1 mld zł.



Ministerstwo poinformowało, że do tej pory złożono ponad 73 tys. wniosków o dofinansowanie.

"Dotychczasowe efekty Mojego Prądu (wspomniane 73 tys. wniosków), to 408 MW zainstalowanej mocy. Porównując to do największej polskiej farmy fotowoltaicznej na terenie gminy Czernikowo koło Torunia - moc 3,77 MW - można policzyć, że Mój Prąd już na tym etapie dofinansuje ok. 108 takich elektrowni" - podkreślono.

Od końca marca wnioski w programie można składać wyłącznie za pośrednictwem internetu. Od 22 maja wnioski można złożyć za pośrednictwem platformy gov.pl oraz przez pełnomocnika.

Ministerstwo przypomniało, że Mój Prąd został zintegrowany z innym programem - "Czyste powietrze" Od 15 maja potencjalni beneficjenci programu mogą uzyskać dotację również na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków.

Resort wyjaśnił, że w ramach kampanii na rzecz promocji fotowoltaiki zostaną wyemitowane spoty telewizyjne, kampania prowadzona będzie również w internecie. Potem spoty mają pojawić się także w radio.

Z tej okazji stworzona została specjalna strona internetowa mamyklimat.pl, gdzie znajdują się m.in. ciekawostki dotyczące fotowoltaiki i jej wpływu na środowisko.