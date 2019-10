Liczba umów PPA w Polsce będzie rosła

W Polsce obserwujemy rosnące zainteresowanie bezpośrednim zakupem energii odnawialnej od jej wytwórców, co ma związek m.in. z dążeniem do obniżenia kosztów prowadzenia biznesu i zapewnienia stabilności ceny energii - mówi Piotr Ciołkowski, partner w zespole energetycznym kancelarii CMS.

Energia wiatrowa zakupiona na mocy VPPA będzie zasilać cztery zakłady produkcyjne i kilka biur Signify na terenie Polski.- Ostatnio obserwujemy w Polsce rosnące zainteresowanie bezpośrednim zakupem energii odnawialnej od jej wytwórców, co ma związek z jednej strony z dążeniem do obniżenia kosztów prowadzenia biznesu i zapewnienia stabilności ceny energii, a z drugiej strony chęcią zapewnienia większego udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w prowadzonej działalności gospodarczej - mówi Piotr Ciołkowski, partner w zespole energetycznym kancelarii CMS.Jak prognozuje, w dłuższej perspektywie koszt wytworzenia energii z OZE będzie bowiem coraz niższy, podczas gdy w przypadku źródeł wysokoemisyjnych przedsiębiorcy muszą się liczyć z tendencją przeciwną.- Umowy corporate PPA są wciąż nowością w Polsce - ocenia Piotr Ciołkowski.Jak mówiła Nicola Kimm, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, środowiska i BHP w Signify, umowa z GIG jest ważnym przystankiem na drodze do neutralności węglowej, którą spółka chce osiągnąć już w 2020 r.Firma Signify szukała źródeł odnawialnej energii w Polsce, ponieważ jej tutejsza działalność odpowiada za 25 proc. jej globalnego zużycia energii elektrycznej.Umowy o zakup energii odnawialnej odegrają dużą rolę we wspieraniu Polski w osiągnięciu celu do 2030 roku, zgodnie z którym 21 proc. całkowitego zużycia energii będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych.Signify należy do największych na świecie producentów oświetlenia, wiodącą marką spółki jest Philips. W 2018 roku firma odnotowała sprzedaż na poziomie 6,4 miliarda euro. Zatrudnia około 28 tys. pracowników w 70 krajach.CMS jest międzynarodową kancelarią prawną, działającą na polskim rynku od ponad 20 lat. W biurach CMS w Warszawie i Poznaniu pracuje ponad 170 prawników.