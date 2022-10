Lider PSL: Jeżeli PSL będzie miało udział w przyszłym rządzie, podtrzymamy kontrakty ws. energetyki jądrowej

Nie wolno takich projektów, które są na wiele lat, planować tylko na jedną kadencję. Jeżeli po następnych wyborach zmieni się rząd i PSL będzie jego częścią, to podtrzymamy zawarte teraz zobowiązania wobec energetyki jądrowej - zapowiedział lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W rozmowie z TVP Info Kosiniak-Kamysz był pytany o postulaty mówiące, że elektrownie węglową w Turowie trzeba zamknąć. W odpowiedzi szef PSL podkreślił, że w obliczu kryzysu energetycznego i wysokich cen energii nie jest zwolennikiem zamykania jakichkolwiek elektrowni w Polsce. "To nie jest ten czas. W Europie też jest tendencja: +utrzymajmy wszystko, co możliwe+" - zaznaczył.

Polityk wskazał, że w tej sprawie kluczowe jest proponowane przez PSL "odblokowanie energetyki wiatrowej". "Postawienie na biogazownie, na odnawialne źródła energii. Tego mi brakuje, a ustawy leżą w zamrażarce" - mówił. Jak wskazał, PSL poprze utrzymywanie elektrowni węglowych, jeżeli strona rządowa zgodzi się na złagodzenie przepisów dot. budowania elektrowni wiatrowych, czy proponowaną przez PSL zmianę przepisów ws. biogazowni oraz fotowoltaiki.

Kosiniak-Kamysz odniósł się do kwestii energetyki jądrowej. "Jestem zwolennikiem tych nowych modułowych elektrowni atomowych. Jak będziemy rządzić, jak z woli narodu, społeczeństwa dojdzie do zmiany rządu, i PSL będzie miało w nim udział, to podtrzymamy te inwestycje, które teraz zostaną przyjęte. To samo w sprawie zbrojeń" - zapowiedział lider ludowców

"Nie wolno takich projektów, które są na wiele lat, planować tylko na jedną kadencję. Stąd też na miejscu rządzących, na miejscu premiera zaprosiłbym opozycję na spotkanie w tej sprawie, i zapytał: czy jak dojdziecie do władzy, to podtrzymacie nasze zobowiązania, czy się z nich wycofacie. Ja już dzisiaj deklaruję, że je podtrzymamy" - ośwaidczył Kosiniak-Kamysz.