Likwidacja Elektrowni Bełchatów może dostosować się do emerytur pracowników

Pracownicy z Bełchatowa nabędą uprawnienia emerytalne szybciej niż zakłada harmonogram zamykania bełchatowskiego kompleksu. Z końcem czerwca władze województwa łódzkiego równolegle z PGE GiEK ogłosiły harmonogram wyłączania bloków Elektrowni Bełchatów oraz Kopalni Bełchatów. Według zapisów w projekcie Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, wyłączanie poszczególnych bloków rozpocznie się po 2030 roku i potrwa do 2036 roku. Do 2038 roku planowane jest zakończenie wydobycia węgla w regionie.

Bełchatów na tle regionów

Sprawdziliśmy, że struktura wieku pracowników 👷 może wpłynąć na harmonogram wyłączania bloków. (1/2)➡️ https://t.co/Fim15sgRZu pic.twitter.com/4CgdSs1Rhs — Fundacja Instrat (@fundacjainstrat) July 27, 2021 Jak na tle pozostałych regionów węglowych wypada Bełchatów?- Jak spojrzymy na strukturę wiekową pracowników kompleksu bełchatowskiego i porównamy to z wynikami naszego badania na temat wschodniej Wielkopolski , to widzimy, że odsetek pracowników po pięćdziesiątce wynosi w PGE ponad 60 proc., zaś w ZEPAK-u jest to ok. 36 proc. Jeśli nałożymy na to harmonogram wyłączeń obu kompleksów, widzimy, że wyzwanie przed jakim stoi zamykany za 10-15 lat Bełchatów może być mniejsze od tego, z jakim musi się zmierzyć Konin, którego węglowy koniec może nadejść za 5-10 lat - ocenia Michał Hetmański, prezes Fundacji Instrat.Władze regionalne równolegle z PGE GiEK dopiero w czerwcu 2021 roku ogłosiły harmonogram zamykania elektrowni i kopalni, co było bardzo potrzebne i długo oczekiwanie, ale jednak spóźnione - oceniają eksperci.- Jesteśmy w przededniu wejścia w życie europejskiego prawa klimatycznego, które przewiduje osiągnięcie neutralności klimatycznej do połowy wieku i redukcję emisji o 55 proc. do końca tej dekady. Dla Polski oznacza to potrzebę pilnego zrewidowania krajowych strategii energetycznych, a w praktyce – konieczność szybkiego odchodzenia od węgla, już w latach 20. XXI wieku. Plan rozpoczęcia wygaszania Elektrowni Bełchatów dopiero w 2030 roku nie przystaje do tej rzeczywistości i zapewne zostanie szybko zrewidowany przez rynek - podsumowuje Wojciech Kukuła, starszy prawnik w Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.- Ponadto, przyspieszenie planowanych dat likwidacji emisyjnej elektrowni zwiększy szanse regionu na skuteczne ubieganie się o nowe fundusze unijne - zaznacza.