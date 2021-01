Linia wysokiego napięcia Kozienice-Miłosna z decyzją środowiskową

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Miłosna - poinformowały w środę Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operator systemu przesyłowego energii elektrycznej.

Nowa linia 400 kV połączy elektrownię w Kozienicach z aglomeracją warszawską. W dużym stopniu jej przebieg pokrywać się będzie z istniejącą jednotorową liną 400 kV Kozienice - Miłosna.

Budowa nowej linii to jedna z konsekwencji odłożenia co najmniej do 2027 r. budowy linii Kozienice-Ołtarzew, która miała połączyć elektrownię z aglomeracją warszawską od zachodu. Budowę jej wstrzymano na skutek protestów społecznych.

Jak podkreśliły PSE, decyzja RDOŚ potwierdza, że operator realizuje inwestycję zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z dbałością o poszanowanie zasobów naturalnych.

Na potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzono kompleksową, obejmującą pełny cykl wegetacyjny, inwentaryzację przyrodniczą, pozwalającą ustalić, czy linia będzie wpływać na występujące na danym terenie gatunki roślin i zwierząt. W analizach uwzględniono również oddziaływanie linii na ludzi - przypomniał operator.

"Uzyskana decyzja na linię Kozienice - Miłosna to ważny krok dla inwestycji, która jest kluczowym uzupełnieniem sieci związanym z nowym blokiem w elektrowni Kozienice i bezpieczeństwem dostaw dla mieszkańców stolicy" podkreślił pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Podziękował jednocześnie RDOŚ w Warszawie za "bardzo sprawne procedowanie wniosku".

Nowa linia będzie przebiegać przez tereny gmin: Sulejówek, Halinów, Wiązowna, Otwock, Celestynów, Karczew, Sobienie-Jeziory, Wilga, Magnuszew i Kozienice.

Jak podkreśliły PSE, już na etapie prac koncepcyjnych przewidziano zastosowanie rozwiązań technicznych, które zminimalizują oddziaływanie linii na otoczenie, między innymi dzięki ograniczeniu hałasu.

"Pozytywna decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska daje nam zielone światło do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji. Obecnie przygotowujemy projekt budowlany, trwa także przetarg publiczny na wybór wykonawcy prac budowlano-montażowych" - zaznaczył wiceprezes PSE Włodzimierz Mucha.

Budowa linii przewidziana jest na lata 2021-2023. Jak podkreśla operator, nowa linia istotnie wpłynie na stabilność dostaw energii elektrycznej dla województwa mazowieckiego, w tym aglomeracji warszawskiej. Będzie również istotna dla zasilania północno-wschodniej Polski, gdzie funkcjonuje tylko jedna duża elektrownia systemowa w Ostrołęce i konieczne jest zapewnienie dostaw energii z innych kierunków.