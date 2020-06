List intencyjny ws. stacji tankowania LCNG w północno-wschodniej Polsce

PGNiG Obrót Detaliczny i Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy podpisały w piątek list intencyjny zakładający budowę dwóch stacji tankowania LCNG. Producent kruszyw deklaruje przestawienie swoich pojazdów na paliwo gazowe, ale stacje mają być ogólnodostępne.

Stacje mają powstać w Suwałkach i Szumowie, przy trasie S8, niedaleko węzła z Via Baltica, w bezpośrednim sąsiedztwie Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T. Stacja LCNG umożliwia tankowanie zarwno pojazdów zasilanych sprężonym (CNG), jak i skroplonym (LNG) gazem ziemnym. Planowana budowa stacji jest związana z planami ZPK Rupińscy, które zakładają zakup co najmniej 50 pojazdów ciężkich do transportu kruszyw, napędzanych gazem LNG.

Firma zatrudnia ok. 1000 osób, ma 16 zakładów górniczych oraz 6 zakładów produkcyjnych. Sprzedaje rocznie ponad 10 mln ton materiałów budowlanych.

Prezes Kazimierz Rupiński podkreślał, że cały projekt oparty na LNG wpisuje się w strategię firmy, zakładającą rewolucyjną zmianę pojazdów na mniej emisyjne. Jak dodał, firma planuje tez rozwój transportu kolejowego i budowę własnego 12 km szlaku kolejowego. "Jest to dla nas kolejny krok do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie śladu węglowego łańcucha dostaw produkowanych przez nas materiałów budowlanych" - dodał Rupiński.

Prezes PGNiG Henryk Mucha podkreślał, że spółka dostarcza produkt bardzo wysokiej jakości i ceni sobie bezpieczeństwo współpracy. Wskazał, że cena gazu, jako paliwa w transporcie jest atrakcyjna, zatem i transportowany produkt końcowy również będzie miał atrakcyjną cenę.

Mucha wskazał też, że w Europie jest już 3700 stacji tankowania CNG i LNG, z czego 250 to stacje, na których mogą tankować ciężkie pojazdy używane w logistyce. Jak zaznaczył, koncern planuje w ciągu roku budowę niemal 40 takich stacji. "Wierzymy, że na polskim rynku LNG i CNG będą coraz bardziej popularnym paliwem" - mówił Mucha. Przypomniał, że co najmniej jedna piąta z około miliona ciągników siodłowych w Europie, zarejestrowana jest w Polsce, stąd potencjał rynku paliw gazowych do ich napędu jest bardzo duży.

Jak mówił wiceprezes PGNiG Arkadiusz Sekściński, "to przykład współpracy z firmą, która chce przestawić swoją flotę pojazdów na gaz".

"Cieszymy się, że skorzysta z naszej konkurencyjnej oferty" - dodał.

Sekściński podkreślał, że to kolejny krok w rozwoju w Polsce gazomobilności. Rozwój ten idzie bardzo sprawnie, o ile w 2019 r. co czwarty nowy autobus w polskich miastach był na paliwo gazowe, to w I kwartale 2020 r. napędzany gazem ziemnym był już co trzeci nowy pojazd.

"Gaz to paliwo ekologiczne, bezpieczne, konkurencyjne cenowo, a w naszej strategii odgrywa znaczącą rolę i PGNiG będzie kładło nacisk na rozwój tych produktów - mówił Sekściński.

Prezes Rupiński zaznaczył, że firma planuje też szeroko wykorzystywać transport kolejowy i planuje budowę 12 km własnego szlaku. Jak dodał, razem z PGNiG OD planuje budowę tam centrum przeładunkowego LNG, które będzie obsługiwało dostawy skroplonego gazu ziemnego dostarczanego koleją do północno-wschodniej Polski.

Jak przypomniał wiceprezes PGNiG OD Marcin Szczudło, region ten jest ważny biznesowo dla spółki, która dostarcza tam dużo LNG do stacji m.in. w Suwałkach, Ełku czy Piszu. Szczudło podkreślił, że doświadczenia innych krajów jednoznacznie wskazują, iż po wybudowaniu sieci odpowiednich stacji, natychmiast rozwija się flota napędzanych gazem pojazdów i rośnie wolumen sprzedaży.

Przypomniał też, że pojazdy napędzane gazem ziemnym emitują nie tylko mniej CO2, ale też wielokrotnie mniej smogu i pyłów w stosunku do napędu dieslowskiego.