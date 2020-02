Litwa: otwarto trasę kolejową z rafinerii w Możejkach na Łotwę

Pierwszy transport produktów z rafinerii PKN Orlen w Możejkach na Litwie wyruszył w sobotę na Łotwę odbudowanym torem w kierunku Renge na Łotwie. Nowy szlak ma skrócić trasę dostaw paliw z rafinerii na północ - do Łotwy i Estonii.

Liczący 19 km odcinek szlaku z Możejek do łotewskiego Renge został rozebrany przez litewskie koleje w 2008 r. Pod koniec 2019 r. litewskie koleje zakończyły odbudowę torów.

W uroczystym otwarciu szlaku w sobotę w Możejkach udział wzięli m.in. ministrowie transportu Litwy i Łotwy, kanclerz rządu Litwy, prezesi Kolei Litewskich i PKN Orlen.

Minister transportu Litwy Jarosław Narkiewicz podkreślił, że otwarcie nowej trasy będzie miało długofalowe pozytywne skutki zarówno dla rozwoju wielkiego biznesu, jak i dla lokalnych mieszkańców i samorządów.

"Cieszy to, że realizacja podjętych decyzji o odbudowie szlaku zajęło zaledwie półtora roku. 19 kilometrów to może się wydawać mało ważne, ale jest to bardzo ważna część projektów infrastrukturalnych w regionie" - powiedział szef kancelarii rząd Litwy Algirdas Stoncaitis. Zaznaczył, że to zaledwie jeden z licznych ponadnarodowych projektów, realizowanych w regionie.

Minister transportu Łotwy Talis Linkaits powiedział, że odbudowanie połączenia z Możejkami to bardzo ważny dzień dla całego systemu transportowego jego kraju. "To bardzo ważny szlak komunikacyjny" - podkreślił.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek mówił, że rafineria w tej części świata gwarantuje bezpieczeństwo. "Robiąc biznes musimy mieć poparcie rządu i społeczeństwa" - zaznaczył. "Decyzja litewskich kolei z 2008 roku o rozebraniu najkrótszej trasy w kierunku Łotwy i Estonii była dla biznesu mocno niezrozumiała" - ocenił. Dodał, że zdecydowanie pogorszyła ona wyniki litewskiej filii Orlenu. "Ten okres mamy już za sobą, obecny rząd Litwy realizuje zadania i dotrzymuje słowa" - podkreślił.

Prezes PKN Orlen powiedział, że otwarcie szlaku kolejowego do Renge zdecydowanie poprawi wyniki finansowe Orlen Lietuva i przełoży się również na dochody państwa litewskiego. Przypomniał, że Orlen na Łotwie i Estonii ma ok. 80 proc. rynku paliw, więc skrócenie trasy dostaw będzie miało znaczący wpływ na parametry ekonomiczne.

Obajtek dodał, że PKN Orlen zamierza inwestować w rafinerię w Możejkach, m.in. w instalację pogłębionego przerobu ropy, który przedłuży żywotność zakładu.

Jak podkreślił, uruchomienie przewozu krótszą trasą nie zmniejszy dochodów litewskich kolei, bo Orlen - dzięki inwestycjom w rafinerii - będzie produkował i przewoził więcej produktów w kierunku granicy z Polską. "Konsumpcja paliw w Polsce rośnie. (...) Rocznie ok. 600 tys. ton paliw, głównie oleju napędowego pojedzie w kierunku Polski" - mówił.

Odnosząc się do planowanych inwestycji w Możejkach Obajtek wyjaśnił, że w połowie roku powinien zostać wyłoniony wykonawca instalacji pogłębionego przerobu ropy, dzięki czemu powstanie więcej produktów, na których osiąga się wyższe marże. Zwiększy to odporność rafinerii na czynniki makroekonomiczne, przełoży się też na poprawę bezpieczeństwa energetycznego - dodał.