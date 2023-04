Litwini biorą się za budowę pierwszej morskiej farmy wiatrowej

Udokumentowany średni przychód w wysokości 250 mln euro w ciągu trzech lat i zagwarantowanie 20 proc. wkładu własnego w inwestycję - to wymagania dla oferentów, którzy będą chcieli budować pierwszą litewską elektrownię wiatrową na Bałtyku. Instalacja ma ruszyć w 2030 r.

Litewska Krajowa Rada Regulacji Energetyki (VERT) ogłosiła przetarg na budowę pierwszej rodzimej elektrowni wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Minimalna zainstalowana moc ma być nie mniejsza niż 580 MW i nie większa niż 700 MW. Oferenci mają czas do końca kwietnia, aby złożyć dokumenty weryfikacyjne. Do konkursu zostaną dopuszczone tylko te podmioty, które spełniają wszystkie wymagania.

Udokumentowanie przychodów, wkład własny i doświadczenie w morskich projektach

Litewski rząd ustalił, że do postępowania przystąpić mogą tylko oferenci, którzy w ciągu ostatnich trzech lat wykazali się przychodem w wysokości co najmniej 250 mln euro. Ponadto muszą zagwarantować wkład własny w inwestycję na poziomie co najmniej 20 proc. wartości projektu.

Firmy będą musiały także udowodnić, że w swoim portfolio mają co najmniej jeden zrealizowany projekt budowy morskiej elektrowni wiatrowej o mocy nie mniejszej niż 150 MW (lub aktualny kontrakt na jego realizację).

Kolejny wymóg to zaangażowanie krajowych firm w budowę farmy wiatrowej - mają one odpowiadać za co najmniej 3 proc. zakresu budowy. Zwycięzca przetargu, będzie także zobowiązany do przeznaczania co najmniej 5 mln euro na ochronę środowiska na terytorium morskim Litwy oraz do wypłacania 1 euro za każdą wytworzoną MWh na rzecz społeczności lokalnej w pobliżu inwestycji. Szacuje się, że kwota ta może wynieść około 3 mln euro rocznie.

Litwa myśli też już o budowie drugiej morskiej farmy wiatrowej

Pierwsza litewska farma wiatrowa ma być położona około 35 km od wybrzeża na wysokości miasta Połąga. Jej uruchomienie przewidziane jest na 2030 r.

Na jesień 2023 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na kolejną morską farmę wiatrową. Litewski rząd szacuje, że realizacja tych dwóch inwestycji może pokryć około 50 proc. krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną.