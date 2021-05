Litwini sprzedają w Polsce coraz więcej energii elektrycznej

Inter Rao Lietuva, notowana na GPW grupa zarządzająca jedną z największych farm wiatrowych w regionie bałtyckim, zwiększyła wolumen sprzedanej energii na rynku polskim. Pierwszy kwartał 2020 roku zamknęła łącznymi przychodami większymi o 110 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Ponad trzykrotnie zwiększył się zysk netto r/r, do poziomu 7,9 mln euro.

Działalność finansowa

- W I kwartale 2021 roku grupa Inter Rao Lietuva bardzo dobrze poradziła sobie ze wszystkimi wyzwaniami, jakie przyniosły dynamiczne zmiany na rynkach energii elektrycznej, na których Grupa prowadzi działalność. Wzrost przychodów ze sprzedaży spowodowany był głównie wyższym wolumenem obrotu energią elektryczną na Łotwie i w Polsce oraz wyższą ceną energii elektrycznej na wszystkich rynkach r/r. Skonsolidowana EBITDA wzrosła do 9,4 mln euro, przy marży EBITDA na poziomie 7,7 proc.. Istotny wpływ na wzrost zysku miał dodatni wynik na działalności finansowej Grupy, w szczególności zmiana wartości godziwej instrumentów pochodnych nie klasyfikowanych jako instrumenty zabezpieczające. Zysk netto w I kwartale 2021 roku wzrósł ponad trzykrotnie i sięgnął 7,9 mln euro. Wypracowany przez Grupę zysk na akcję wyniósł 0,4 euro - komentuje Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny Inter Rao Lietuva.Inter Rao Lietuva to grupa działająca na rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii elektrycznej na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na wiodącej europejskiej giełdzie energii Nord Pool, jest właścicielem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie oraz dostarcza energię elektryczną największym przedsiębiorstwom w regionie bałtyckim na podstawie umów bilateralnych. Grupa poszerza swoją działalność w Polsce, na Łotwie i w Estonii.Na początku 2014 roku spółka zależna Inter Rao Lietuva – IRL Polska Sp. z o.o. uzyskała zezwolenie na handel energią elektryczną w Polsce. W tym samym roku rozpoczęła handel energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii.Inter Rao Lietuva uczestniczy również w detalicznym rynku energii – jest jednym z największych niezależnych dostawców na Litwie oraz rozwija działalność na Łotwie oraz w Estonii. Grupa rozpoczęła sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych na Łotwie w pierwszej połowie 2012 roku, następnie w lipcu 2012 roku na Litwie oraz od 2013 roku w Estonii.Od grudnia 2012 roku akcje AB Inter Rao Lietuva są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.