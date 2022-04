Local content o szczególnym znaczeniu w zielonej transformacji

Wojna nie zahamuje transformacji energetycznej w naszym kraju, a wręcz ją przyspieszy. Na plan pierwszy wysuwa się obecnie udział lokalnych krajowych podmiotów w całym łańcuchu dostaw i wartości. Obecnie też local content rozumiany jest w szerszym - europejskim kontekście. Mówiono o tym podczas sesji "Local content w zielonej transformacji" podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Jak podkreślał Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, local content w sytuacji wojny przybrał innego znaczenie niż do tej pory.

- Energia odnawialna to energia wolności, którą my w Europie jesteśmy w stanie produkować, uzależniając się od dostawców spoza UE. To priorytetowe dla wszystkich decydentów, by konstruować mix niezależny i niezależny łańcuch dostaw. Jako energetyka wiatrowa od początku kierowaliśmy się tym, by całą wiedza, komponenty powstawały w UE. Jeśli chodzi o Europę, jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne z poziomu przemysłu. Local contect to nie tylko konkurencyjność ale i bezpieczeństwo naszego państwa - mówił prezes PSEW.

W dobrej sytuacji pod tym względem jest też spółka Corab. - Nasz local content europejski wynosi 90 proc. Polski local content w Corab jest na poziomie 70 proc - komentował Ewa Owczarz, wiceprezes Corab SA.