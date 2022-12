Łódź: Energię ze słońca będzie czerpać 59 miejskich obiektów

Ponad 1 mln zł oszczędności rocznie ma przynieść inwestycja Miasta Łódź w fotowoltaikę. Panele zostaną zamontowane na 59 miejskich placówkach. Inwestycja o wartości ok. 10 mln zł ma się zwrócić w ciągu ok. 10 lat.

Panele będą na przedszkolach, szkołach, żłobkach i domach pomocy społecznej.

Panele sprawdzają nam się świetnie - mówiła dyrektorka szkoły Agnieszka Katarzyna Gębora.

W Łodzi liczą, że po wprowadzeniu fotowoltaiki nastąpi obniżenie rachunków za energię elektryczną.

Instalacje są gotowe, aby je montować na obiektach użyteczności publicznej miasta

"Łódź chce wdrażać jak najwięcej ekologicznych rozwiązań w zakresie produkcji i wykorzystania energii. Przystępujemy do realizacji instalacji fotowoltaicznych na 59 miejskich obiektach. Zostaną one umieszczone na dachach budynków i będą produkowały energię elektryczną, przetwarzając energię słoneczną na potrzeby poszczególnych obiektów. Wielkość instalacji została odpowiednio dopasowana do wybranych placówek" - poinformował wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.

Zgodnie z zapowiedziami władz Łodzi, panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na przedszkolach, szkołach, żłobkach i domach pomocy społecznej. Inwestycja ma odczuwalnie zmniejszyć rachunki za energię elektryczną i przynieść ponad 1 mln zł oszczędności rocznie.

Jedną ze szkół, która już od dłuższego czasu korzysta z fotowoltaiki jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego.

Fotowoltaika w Łodzi, to nie tylko praktyczne rozwiązanie, to też "pomoc naukowo-edukacyjna"

"Panele sprawdzają nam się świetnie i - co dla nas bardzo ważne - są doskonałym wparciem edukacyjnym. Prowadzimy spotkania i warsztaty z uczniami i na własnym przykładzie zachęcamy do kolejnych ekologicznych działań" - zaznaczyła dyrektorka szkoły Agnieszka Katarzyna Gębora.

Już w marcu Łódź podjęła działania zmierzające do wykonania pilotażowych instalacji fotowoltaicznych na ośmiu obiektach - wybrano budynki o funkcjach dydaktycznych. Teraz na fotowoltaikę może liczyć 59 kolejnych obiektów.

Przewiduje się, że po wprowadzeniu fotowoltaiki nastąpi obniżenie rachunków za energię elektryczną; redukcja kosztów szacowana jest na ok. 1,1 mln zł rocznie, przy stawce za 1 MWh 785 zł netto + akcyza + VAT. Dodatkowe korzyści to poprawa bezpieczeństwa zasilania placówek w energię, dzięki wprowadzeniu drugiego źródła oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych o ok. 27 proc.

Koszt wykonania instalacji to ok. 10 mln zł. Jest też plan jej realziacji

Inwestycja ma zwrócic się w ciągu ok. 10 lat. Zadanie zostało podzielone na siedem części, przy czym dla pięciu trwa finalizowanie zawarcia umów, natomiast dla dwóch - procedura wyboru wykonawcy. Prace na wybranych obiektach rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Zdaniem Krzysztofa Gawrońskiego, właściciela firmy Eko-on, która będzie wykonawcą części inwestycji, fotowoltaika pozwala na duże oszczędności w rachunkach za prąd, a przy odpowiednim doborze mocy instalacji może pozwolić na całkowitą rezygnację z energii elektrycznej pochodzącej z konwencjonalnych źródeł.