Łódź: wkrótce kolejny nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

15 stycznia rusza w Łodzi kolejny nabór wniosków na dofinansowanie wymiany ogrzewania na ekologiczne. W budżecie miasta zapisano na ten cel ponownie 3 mln zł. Do tej pory udało się wymienić w Łodzi ok. 3 tys. pieców starego typu.

Jak informuje Krzysztof Honkisz z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, dotacja na dofinansowanie wymiany ogrzewania na ekologiczne pozostaje na poziomie z ubiegłego roku, ale - jak dodaje - może zostać zwiększona w miarę potrzeb.

Nabór wniosków na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła rusza 15 stycznia i potrwa do 31 marca. Łódzki magistrat zwraca uwagę, że podobnie jak w dwóch poprzednich latach będzie można uzyskać dofinansowanie na poziomie 80 proc. kosztów inwestycji - maksymalnie jednak 7 tys. zł dla indywidualnych odbiorców oraz do 50 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych.

"Program rusza wcześniej z uwagi na fakt, że procedury oraz prace modernizacyjne trwają dość długo, a inwestycję trzeba rozliczyć przed końcem roku" - podkreśla Grzegorz Gawlik z Urzędu Miasta Łodzi.

Wnioski w nowej edycji programu wymiany pieców będą dostępne we wszystkich punktach obsługi mieszkańców UMŁ, a dodatkowo każdy z wnioskodawców otrzyma specjalną broszurę informacyjną, w jaki sposób przejść procedurę naboru i skutecznie zrealizować wymianę ogrzewania.

"W ubiegłym roku nie wszystkie wnioski zostały prawidłowo wypełnione, więc teraz będą wstępnie weryfikowane przez urzędników na etapie przyjęcia. Warto złożyć papiery jak najszybciej, bo z uwagi na brak fachowców oraz często skomplikowane prace modernizacyjne w obiektach zabytkowych lub wymagających dodatkowych remontów, można nie zdążyć na czas z wykonaniem prac w ramach jednego roku" - zwraca uwagę Gawlik.

Przypomina, że właśnie z tego powodu spora pula pieniędzy nie została wykorzystana w terminie, a nie można ich przepisać na kolejny rok.

Do tej pory udało się wymienić w Łodzi ok. 3 tys. pieców starego typu. Łódzki magistrat szacuje, że w Łodzi do wymiany jest kilkadziesiąt tysięcy nieekologicznych palenisk (w zasobach komunalnych, wspólnotowych, prywatnych i domach jednorodzinnych). Do tej pory z budżetu miasta na likwidację nieekologicznych źródeł ciepła w ramach programu dotacji przeznaczono 7,4 mln zł, na 2020 r. zaplanowano kolejne 3 mln zł.