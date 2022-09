Łódzkie: Terytorialsi będą współpracować z PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja i 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej (9. ŁBOT) podpisały porozumienie o wzajemnej współpracy m.in. dotyczącej wsparcia w przypadku wystąpienia awarii masowych. Wcześniej podobne umowy zawarli terytorialsi z brygad działających w innych regionach kraju.

Największy operator systemu dystrybucyjnego w Polsce - PGE Dystrybucja - zawarł porozumienie o współpracy z kolejną już brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej. Podpisanie umowy z 9. Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej miało miejsce w czwartek. Dokument został podpisany przez i pułkownika Pawła Wiktorowicza - dowódcę 9. ŁBOT.

PGE Dystrybucja jest operatorem systemu dystrybucyjnego, dostarczającym energię na obszarze obejmującym blisko 40 proc. powierzchni Polski. Spółka jest także przedsiębiorstwem o szczególnym znaczeniu strategicznym, realizującym szereg zadań na rzecz obronności państwa oraz bezpieczeństwa obywateli. Z kolei zadaniem ŁBOT jest współpraca z innymi podmiotami tworzącymi system obronny państwa oraz realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie województwa.

"Misją Wojsk Obrony Terytorialnej jest przede wszystkim wsparcie i obrona lokalnych społeczności. Naszą siłą wiodącą są żołnierze obrony terytorialnej, którzy są wyszkoleni do wykorzystywania specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do likwidacji skutków klęsk żywiołowych, który znajduje się na wyposażeniu naszych pododdziałów. Są to m. in. bezzałogowe statki powietrzne, sprzęt hydrauliczny, maszty oświetleniowe, kontenerowe elektrownie polowe oraz pojazdy terenowe Współdziałanie z PGE Dystrybucja poprzez wspólne ćwiczenia i szkolenia, przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców woj. łódzkiego w przypadku sytuacji kryzysowych" - podkreślił dowódca 9. ŁBOT płk. Paweł Wiktorowicz, który był jednym z sygnatariuszy porozumienia.

Natomiast prezes zarządu PGE Dystrybucja Jarosław Kwasek zaznaczył, że dzięki tej inicjatywie energetycy poznają metody funkcjonowania jednostek WOT, a terytorialsi zapoznają się z infrastrukturą elektroenergetyczną za podległym sobie terenie.

"Dostrzegamy ogromną przestrzeń do rozwinięcia współpracy w obszarze zarządzania kryzysowego. Wykorzystując potencjał Brygady, jesteśmy w stanie wcześniej usunąć np. powalone drzewa, czy ułatwić ekipom technicznym dotarcie w trudno dostępne miejsca" - dodał.

Wcześniej PGE Dystrybucja podpisała podobne porozumienia z 1. Podlaską Brygadą Obrony Terytorialnej, 2. Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej, 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej oraz 5. i 6. Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej.