Lotnisko Katowice i Tauron chcą zbudować stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Władze zarządzającego lotniskiem Katowice Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL) oraz koncern Tauron przygotowują się do budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych – zarówno pod kątem potrzeb pasażerów Katowice Airport, jak i pojazdów służb lotniskowych.

"List intencyjny ws. budowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych" podpisali w czwartek w Chorzowie wiceprezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Norbert Henzel oraz prezes spółki Tauron Nowe Technologie Michał Koszałka.

Jak wyjaśniał Henzel, GTL chce wspierać elektromobilność - i od pewnego czasu spółka rozmawia o tym z Tauronem. "Na lotniskach koncentruje się wiele pojazdów - to samochody pasażerów i firm zajmujących się ich wynajmem czy autobusy wielu przewoźników, ale też po stronie +airside+ wiele pojazdów pomagających w obsłudze statków powietrznych" - mówił wiceprezes.

Jak zapewnił, GTL chce m.in. wspomóc przyjazd pasażerów samochodami elektrycznymi na lotnisko, dlatego jest zainteresowane wybudowaniem stacji ładowania samochodów elektrycznych na ogólnodostępnych parkingach. Dostrzega jednocześnie, że zasilana elektrycznie jest już część pojazdów obsługi naziemnej - na razie firmy, do których należą, ładują je na własną rękę.

"Chcemy to usystematyzować - obecnie pracujemy nad koncepcją. Nasze potrzeby zaczynają się zmieniać, plany zweryfikuje też zapewne koronawirus, natomiast jest to globalna tendencja, przed którą nie uciekniemy i przed którą nie chcemy uciekać. Według pierwszych analiz miało to być kilka punktów ładowania po stronie +landside+ i dwa-trzy po stronie +airside+" - dodał Henzel.

Przedstawiciele Katowice Airport wskazują, że elektrycznych pojazdów handlingowych używa m.in. linia Ryanair, która w ub. roku utworzyła na lotnisku swoją bazę. Z kolei pod kątem zapewnienia miejsca dla punktów ładowania zaprojektowano zrealizowaną już w ub. roku rozbudowę przestrzeni parkingowej przed terminalami portu.

Prezes Tauronu Nowych Technologii zaznaczył, że koncern prócz samej infrastruktury ładowania rozwinął możliwości zarządzania nią, zapewniając kompleksową usługę. Dodał, że Tauron zbudował już ładowarki do samochodów elektrycznych na krakowskim lotnisku, a w swoim obszarze dystrybucji energii elektrycznej m.in. buduje punkty ładowania pojazdów elektrycznych.

W samych Katowicach Tauron zbudował 86 punktów ładowania, które stały się trzonem sieci liczącej 115 punktów - dzięki czemu miasto stało się pierwszym w kraju, które wypełniło zapisy ustawy o elektromobilności.