Lotos debiutuje w Zielonym Indeksie

Rafineria w Gdańsku należy do najbardziej efektywnych energetycznie tego typu zakładów na świecie. Pomimo znacznego wzrostu produkcji w ostatnich latach, zmniejszyła zużycie energii, jedno z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych. Lotos wciąż pracuje nad jej ograniczeniem i efektywnością energetyczną, łącząc cele ekonomiczne ze środowiskowymi.

Względne wskaźniki emisji

Działania ograniczające emisje

Pośrednie ograniczanie emisji. Czas na wodór

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych w GK Lotos (zakres 2, ale bez emisji pośrednich powstałych w łańcuchu dostaw i wartości) przekroczyły 554 tys. ton CO2e. W porównaniu z 2017 rokiem zwiększyły się o 2 proc.Niemal cały udział w emisji pośredniej (99,9 proc.) przypadł na zakup energii elektrycznej za zewnątrz, reszta – na emisję wynikającą z zakupionej na potrzeby grupy energii użytej do chłodzenia lub pary.GK Lotos przyczyniła się w 2019 roku do łącznej emisji (zakres 1 i 2) ponad 2,58 mln ton CO2e. Jego wolumen był o 9,1 proc. większy niż w 2017 roku, czyli wzrósł w wolniejszym tempie niż wolumen produkcji (o ponad 11 proc.).W 2019 roku na 1 mln zł przychodów ze sprzedaży (29,49 mld zł) przypadło 87,55 ton CO2e. Wskaźnik ten był mniejszy o 10,5 pp niż w 2017 r. (emisja 97,82 ton/1 mln zł).Na 1 mln zł EBITDA (LIFO) w 2019 r. przypadło 902,5 tony CO2e, w porównaniu z 775,9 tonami w 2017 roku (wzrost o 16,4 pp), przy mniejszej w 2019 r. (versus 2017 r. o 6,2 proc.) wartości EBITDA LIFO.Na 1 zatrudnionego w 2019 roku przypadły 475,4 tony CO2e, podczas gdy w 2017 r. - 483,4 tony, czyli wskaźnik ten zmalał o 1,7 pp. W dwuletnim okresie zatrudnienie zwiększyło się o 10,9 proc.Współczynnik emisji gazów cieplarnianych (zakres 1+2) w 2019 roku miał wartość 242 kg CO2e na 1 tonę przerobionej ropy, w porównaniu z 246 kg CO2e/tonę produktu w 2017 r., czyli zmalał o 1,6 pp.Zarząd Lotosu podkreśla, że pomimo wzrostu w minionej dekadzie przerobu ropy naftowej, znacznie zmniejszył się wskaźnik emisji gazów cieplarnianych CO2e na 1 CWT (complexity weighted tonne – tonę ważoną po złożoności przerobionego surowca), według standardu Conservation of Clean Air and Water in Europe. Uwzględnia się w nim także współczynniki tzw. przerobowości instalacji powodujących emisję oraz zużycie zakupionej energii.Z poziomu ok. 38,9 kg CO2/CWT w 2010 roku, został on zmniejszony do 26,8 kg w 2019 roku, co plasuje gdański zakład wśród 10 proc. najlepszych pod tym względem rafinerii w Europie. Wskaźnik uzyskany przez Lotos jest też niższy od referencyjnego w Europie (29 kg CO2/CWT).Tak dobry wynik obniżki wskaźnika CO2/CWT osiągnięto m.in. dzięki przestawieniu produkcji energii i wodoru na gaz ziemny oraz obniżeniu energochłonności. Trzeba podkreślić, że nie są to działania doraźne - Grupa Lotos realizuje politykę zakładającą ograniczenie emisji GHG od lat .Najnowszym przykładem jest sfinalizowanie w 2019 roku projektu EFRA (Efektywna Rafinacja). Dzięki wybudowaniu jednej z najnowocześniejszych jednostek koksowniczych możliwy jest głębszy i bardziej opłacalny ekonomicznie przerób ropy naftowej.Rafineria Lotos przestała też produkować olej napędowy z wysokim poziomem siarki (3,5 proc.), co było też odpowiedzią na wprowadzone od stycznia 2020 r. przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) przepisy, zaostrzające zawartość siarki w paliwie okrętowym (maksimum 0,5 proc.).W grudniu 2020 r. uruchomiono natomiast węzeł odzysku wodoru, którego zadaniem jest wyizolowanie tego gazu, a także LPG i benzyny lekkiej z sieci gazu opałowego. Wyjaśnijmy: w rafineryjnej sieci gazu opałowego płynie paliwo, które jest mieszanką gazu ziemnego z sieci zewnętrznej (ok. 50 proc.) oraz gazów powstających w procesach rafineryjnych. Dodatkowy wodór zostanie skierowany do procesów rafineryjnych, a LPG i benzyna lekka - na rynek. Powstały deficyt w bilansie energetycznym rafinerii uzupełni zakup dodatkowego gazu ziemnego z sieci zewnętrznej.Przyrost udziału gazu ziemnego w rafineryjnej sieci gazu opałowego będzie skutkował obniżeniem emisyjności paliwa spalanego w zakładzie.Grupa Lotos realizuje ponadto projekty obniżające zużycie energii przez jej użytkowników lub redukujące przez nich emisję GHG, w tym np. pozyskania wodoru, nie tylko z wykorzystaniem reformingu parowego gazu ziemnego, ale także w drodze wykorzystania do produkcji wodoru źródeł odnawialnych.Projekt ten ma olbrzymi potencjał stosowania biokomponentów i tzw. biopaliw zaawansowanych, gdyż surowcem byłby w głównej mierze gaz produkowany w biogazowniach z odpadów rolniczych lub komunalnych.Zarząd rozważa ponadto dużą inwestycję - Green H2 (produkcji tzw. zielonego wodoru ). Zakłada ona budowę systemu złożonego z elektrolizerów, magazynów wodoru i ogniw paliwowych (i/lub ewentualnie turbin wodorowych), zarządzanych przez innowacyjne oprogramowanie. W rezultacie ma powstać wielkoskalowa instalacja do produkcji zielonego wodoru.