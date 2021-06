Lotos Petrobaltic i RWE Renewables razem zajmą się morskę energetyką wiatrową

Lotos Petrobaltic i Baltic Trade and Invest (BTI) podpisali list intencyjny o współpracy przy projektach morskich farm wiatrowych. BTI to spółka zależna od niemieckiej firmy RWE Renewables – drugiego co do wielkości dewelopera i operatora morskich farm wiatrowych na świecie.

Obszary współpracy to badania geotechniczne gruntu, potencjalne zapewnienie statków instalacyjnych i statku inspekcyjnego podczas fazy prac budowlanych i obsługi farmy wiatrowej.

W grudniu 2020 r. Lotos Petrobaltic, zakończył prace wiertnicze na obszarze projektowanej farmy wiatrowej F.E.W. Baltic II o mocy 350 MW. Rozpoznanie geologiczne podłoża Bałtyku zostało zlecone przez RWE Renewables.

BTI chce stworzyć w Polsce bazę logistyczną, organizacyjną i naukową w celu zabezpieczenia zasobów ludzkich i materialnych do projektów morskich farm wiatrowych.

Wspólpraca w Polsce i za granicami

Baza to podstawa