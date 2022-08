Lubelskie: 27,8 mln zł dofinansowania na wymianę tzw. kopciuchów w regionie

Umowę udostępnienia 27,8 mln zł na realizację programu "Ciepłe mieszkanie" w województwie lubelskim podpisali w piątek wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek i prezes WFOŚiGW w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski. Wnioski o dofinansowanie wymiany tzw. kopciuchów w mieszkaniach znajdujących się w budynkach wielorodzinnych będzie można składać do końca br.

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomir Mazurek podczas konferencji prasowej w Lublinie, że o dofinansowanie w programie "Ciepłe mieszkanie" będą mogli ubiegać się właściciele lub współwłaściciele mieszkań w budynkach wielolokalowych.

Wymieniając inwestycje, na które będzie można otrzymać dotacje wskazał: wymianę źródeł ciepła, wymianę stolarki w lokalach i przygotowanie dokumentacji inwestycji. Wysokość dotacji, w zależności od dochodów mieszkańców, może wynosić do 15 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 tys. zł dla podwyższonego i 37,5 tys. zł dla najwyższego. Dodał, że celem programu jest zwiększenie efektywności energetycznej, oszczędność energii, poprawa warunków życia i bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery.

Wnioski o dofinansowanie, wyjaśnił Mazurek, mieszkańcy będą przygotowywać wspólnie z przedstawicielami gmin.

Mazurek przypomniał, że "Ciepłe mieszkanie" jest poszerzeniem realizowanego od 2018 r. programu "Czyste powietrze".

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Grzegorz Grzywaczewski powiedział, że do tej pory w ramach "Czystego powietrza" w woj. lubelskim podpisano 23 tys. umów na dofinansowanie na łączną kwotę 260 mln zł.

"Do tej pory program +Czyste powietrze+ obejmował właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, czyli domów jednorodzinnych. Był spory problem w blokach mieszkalnych z indywidualnymi źródłami ciepła" - powiedział Grzywaczewski.

Jako przykład lokali z problemami z uzyskaniem dofinansowania wskazał bloki popegeerowskie, których mieszkańcy posiadali indywidualne źródła ciepła, mimo to nie mogli zabiegać o dofinansowanie z "Czystego powietrza". "Stąd też powstał program +Ciepłe mieszkanie+ dla właścicieli nieruchomości w wielolokalowych budynkach" - dodał.

Zapowiedział szkolenia dla samorządowców, którzy będą wspierać mieszkańców w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie. Pierwsze takie szkolenie, dodał Grzywaczewski, odbyło się w piątek w Zamościu.

Powiedział, że wnioski o dofinansowanie można składać do końca br. Natomiast program będzie realizowany do końca 2026 r.

Uczestniczący w konferencji wojewoda lubelski Lech Sprawka zaznaczył, że wsparcie finansowe dla mieszkańców regionu jest wskazane ze względu na ich stosunkowo niskie dochody w porównaniu z innymi częściami Polski.

21 lipca ruszył kolejny ogólnopolski program antysmogowy "Ciepłe mieszkanie", finansowany ze środków NFOŚiGW. Jego budżet to 1,4 mld zł.

W pierwszej kolejności to gminy będą wnioskować o środki do WFOŚ, a następnie uruchamiać programy wsparcia dla mieszkańców, wówczas właściciele mieszkań będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie do swojego urzędu gminy.