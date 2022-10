Lubelskie: Kolejne 4 mln zł dla firm na inwestycje w odnawialne źródła energii

Do przedsiębiorców w województwie lubelskim na inwestycje w odnawialne źródła energii mają trafić kolejne 4 mln zł. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości podpisała w środę umowy w tej sprawie z ośmioma firmami.

Członek zarządu województwa lubelskiego Zdzisław Szwed przekazał w środę umowy kolejnym ośmiu przedsiębiorcom z regionu na zielone inwestycje. Ich wartość wynosi około 4 mln zł, z czego blisko 2 mln stanowią środki unijne.

"To są bardzo ważne środki dla przedsiębiorców z naszego regionu. Wszyscy wiemy, jak drastycznie rosną w tej chwili ceny energii elektrycznej" - stwierdził Szwed. Dodał, że nowe inwestycje do produkcji energii z odnawialnych źródeł energii spowodują obniżenie kosztów dla firm.

Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Marek Neckier przekazał, że zawarcie umów możliwe było dzięki środkom z drugiej transzy programu REACT-EU. "Obecnie mamy w sumie 121 mln zł, z czego na pierwszą rundę, z której dzisiaj wręczamy kolejne umowy, mamy około 30 mln zł" - wyjaśnił.

Mariusz Osiniak z Cegielni Hoffmanowskiej poinformował, że firma otrzymała 150 tys. zł na projekt związany z instalacją paneli fotowoltaicznych. "Ma to istotny wpływ przy aktualnych wysokich cenach energii elektrycznej. Pozwoli nam to na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie wydajności. Szacujemy, że zapłacimy o 50 proc. mniej za energię elektryczną" - dodał.

Ponad 500 tys. zł dofinansowania z UE otrzyma natomiast Edbak, producent systemów uchwytów do ekranów LED/LCD oraz mocowań projektorów - podał prezes spółki Edward Bąk. "Te dotacje z Unii Europejskiej bardzo nam pomogą w rozwiązywaniu problemów, utrzymaniu ludzi, swojej konkurencyjności. Koszty energii będą znacznie mniejsze i dzięki temu firma będzie miała lepsze możliwości przetrwania" - ocenił.

Pod koniec lipca br. Komisja Europejska wydała decyzję o drugiej transzy funduszu w ramach programu REACT-EU; dzięki temu alokacja programu powiększyła się o blisko 5 mln euro. Pieniądze mają trafić do lubelskich firm na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną.

"Oznacza to, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie tylko w pierwszej rundzie konkursu przekaże wsparcie kolejnym 55 firmom na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 9 mln zł. Dotychczas LAWP w ramach konkursu podpisała umowy z 195 firmami, w tym 148 umów w ramach pierwszej rundy +Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW+ oraz 47 umów z rundy drugiej +Głęboka termomodernizacja+. Ich całkowita wartość sięga ponad 107 mln zł, z czego ponad 52 mln zł to wkład z UE" - podano w komunikacie.

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości podzieliła nabór wniosku w konkursie "Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki" na trzy rundy; w sumie wpłynęło 649 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 819 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to 385 mln zł.